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Futbol

“Tengo una deuda con Cruz Azul”: Joel Huiqui quiere hacer campeón a La Máquina

Huiqui se alista para dirigir a Cruz Azul en Liguilla | MEXSPORT
Huiqui se alista para dirigir a Cruz Azul en Liguilla | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 21:14 - 18 mayo 2026
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El entrenador Interino quiere agradecer la confianza con un campeonato

Joel Huiqui vive una final especial. El hoy entrenador de Cruz Azul confesó que mantiene una deuda pendiente con la institución celeste y aseguró que su mayor deseo es entregarle un campeonato al club que marcó su carrera como futbolista.

Previo a la disputa por el título del Clausura 2026, Huiqui habló sobre lo que representa esta oportunidad desde el banquillo cementero y recordó las finales que perdió durante su etapa como jugador de La Máquina.

“Es una gran oportunidad para las dos instituciones, en mi caso yo tengo una deuda muy grande con la institución. Como futbolista me tocó participar en cinco finales y hoy tengo una oportunidad grande de devolver todo lo que me dio el club. Este equipo tiene todo para salir campeón”, declaró.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

El estratega cementero también aprovechó para enviarle un mensaje a la afición azul, a la que invitó a acompañar al equipo tanto en el duelo de Ida como en la Vuelta, con la ilusión de conquistar la ansiada décima estrella.

“En el Día de la Santa Cruz yo le decía a la gente: nos vemos en la final. Invitar de nuevo a la gente a que nos acompañe el jueves, será una fiesta, y el domingo, que a pesar de que no es nuestro estadio, vayan para poder festejar la décima”, comentó.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Huiqui dejó claro que más allá de cualquier logro personal, su principal objetivo es sumar un nuevo campeonato a las vitrinas del conjunto celeste y devolverle la gloria a la institución.

“Lo más importante para mí hoy es tener un título para poder sumar a las vitrinas”, sentenció.

La Máquina disputará una nueva final del futbol mexicano con la ilusión de conquistar el décimo campeonato de liga, ahora bajo el mando de un hombre identificado plenamente con los colores cementeros.

Joel Huiqui prometió el título de Liga MX a la afición a Cruz Azul | MEXSPORT
Joel Huiqui prometió el título de Liga MX a la afición a Cruz Azul | MEXSPORT
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