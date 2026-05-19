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Confirman primer caso de ébola sin vacuna en Estados Unidos

Actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico para la cepa relacionada con este brote./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:00 - 18 mayo 2026
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El paciente trabajaba en Congo y autoridades estadounidenses reforzaron controles sanitarios tras la emergencia declarada por la OMS

El gobierno de Estados Unidos confirmó este lunes un caso positivo de ébola en uno de sus ciudadanos, un médico que se encontraba trabajando en la República Democrática del Congo, país donde actualmente se mantiene activo un brote que ya fue catalogado como emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La noticia provocó nuevas medidas de vigilancia sanitaria por parte de autoridades estadounidenses, que anunciaron controles especiales en aeropuertos y restricciones temporales para viajeros provenientes de regiones con casos activos del virus.

Estados Unidos confirmó el primer caso de ébola en uno de sus ciudadanos tras un brote en África./ Pixabay

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explicaron que el paciente estadounidense se encontraba en África por motivos laborales y posteriormente resultó infectado. Aunque el caso elevó la atención internacional, las autoridades insistieron en que el riesgo inmediato para la población estadounidense sigue siendo bajo.

“En este momento, los CDC consideran que el riesgo inmediato para el público general de Estados Unidos es bajo”, informó la agencia sanitaria en un comunicado.

¿Cuáles son los síntomas del ébola y existe vacuna?

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre alta, dolor muscular, debilidad intensa, vómito, diarrea y hemorragias internas o externas en los casos más severos.

La OMS declaró emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en África./ Pixabay

Actualmente, no existe una vacuna ni tratamiento específico para la cepa relacionada con el brote que afecta a la República Democrática del Congo, situación que mantiene en alerta a organismos internacionales de salud.

Como parte de las medidas preventivas, Estados Unidos informó que restringirá temporalmente el ingreso de personas no estadounidenses que hayan permanecido recientemente en Uganda, Congo o Sudán del Sur.

Hasta ahora, las cifras oficiales dadas a conocer por el Ministerio de Salud congolés reportan al menos 91 muertes relacionadas con el brote y alrededor de 350 casos sospechosos.

Aunque el paciente confirmado no se encuentra en territorio mexicano y será trasladado a Alemania para recibir atención médica, especialistas no descartan completamente riesgos derivados del movimiento internacional de viajeros, especialmente por las conexiones aéreas entre distintos países.

El ébola puede provocar fiebre alta, vómito, diarrea y hemorragias en casos graves./ Pixabay
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