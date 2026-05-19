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Empelotados

¡Hasta en el coche! Miguel Layún lanza transmisión inédita para la Final entre Pumas y Cruz Azul

Pumas vs Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 | ROTA
Pumas vs Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 | ROTA
Ramiro Pérez Vásquez 09:53 - 19 mayo 2026
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Tanto la Ida como la Vuelta serán totalmente gratis y en vivo

Pumas y Cruz Azul se medirán en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX; Televisa y TV Azteca serán los protagonistas con la transmisión tanto de la Ida como de la Vuelta; sin embargo, ahora Miguel Layún ha revelado una mejor forma de vivir el partido.

A través de sus redes sociales el exjugador mexicano hizo un lanzamiento promocional: “Para que no sea porque no puedes…”, inició expresando a través de su cuenta oficial de X para resaltar la serie entre Universitarios y Cementeros.

“Las finales (ida y vuelta) podrás verlas desde casa, tu coche, el transporte público, taxi, trabajo, literalmente donde estés, totalmente EN VIVO Y GRATIS. @layvtime las trae para todo el pueblo”, catapultó.

Carlos Rodríguez en celebración en la Semifinal ante Chivas | IMAGO 7
Carlos Rodríguez en celebración en la Semifinal ante Chivas | IMAGO 7

“En nuestros canales de YouTube, Facebook, TikTok y Twitch… ¿Quieren los enlaces?” Terminó con su posteo dejando en incertidumbre los links para los aficionados que están interesados en seguir el partido a través de esta plataforma.

Final por TV abierta

Cabe mencionar, que a través de las redes sociales de ambas televisoras (Televisa y TV Azteca) han confirmado que tendrá en simultáneo el partido, pues serán tanto la Ida como la Vuelta, los duelos que se podrán disfrutar tanto en el Canal 2 como en el 7.

Todo indica que los protagonistas por parte de TUDN serán Andrés Vaca como el relator de ambos partidos, seguramente acompañado de David Faitelson y algunos exfutbolistas como Efraín Velarde y el 'Tito' Villa.

Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT
Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT

Para TV Azteca, la aparición de Christian Martinoli de igual forma podría estar confirmada, pero a lo largo del mismo torneo, el narrador ya estuvo ausente al menos en un par de partidos, pero en aquellas ocasiones todo se dio por un tema desafortunado de salud. El Doctor García, Jorge Campos y algunos más, también podrían estar presentes en la transmisión.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

¿En qué Estadios se jugarán?

Cabe mencionar que, el juego de Ida se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes y no en el Estadio Cuauhtémoc y mucho menos en el Estadio Banorte, que ya se encuentra en manos de la FIFA para el Mundial 2026. La Vuelta será en Ciudad Universitaria.

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