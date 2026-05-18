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VIDEO: Claudia Sheinbaum celebra pase de Pumas a la Final del Clausura 2026

La presidenta Sheinbaum celebró el pase a la Final de los Pumas/Presidencia
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:29 - 18 mayo 2026
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El tema de la Final del futbol mexicano entre universitarios y Cruz Azul fue un tema que se tocó en la mañanera de hoy

La Final del futbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul, que definirá al campeón del Clausura 2026, ya genera conversación en distintos ámbitos, incluso en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aprovechó para celebrar la clasificación del equipo universitario.

El pase de Pumas a la Final del futbol mexicano fue noticia en la mañanera de hoy/Imago7

Pumas venció a Pachuca y avanzó a la Final

La noche del domingo, en el Estadio Olímpico México 68, el conjunto de la UNAM derrotó 1-0 a Pachuca y consiguió su boleto a la serie por el título.


Por su parte, Cruz Azul avanzó tras vencer 2-1 a Chivas en la Semifinal de Vuelta.


La Final enfrentará a dos de los llamados equipos grandes del futbol mexicano.

“Va a la Final los Pumas”

Durante la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, una reportera mencionó el tema deportivo, lo que llevó a la mandataria a expresar públicamente su emoción.


Ehhh, va a la Final los Pumas”, dijo Sheinbaum.


Con ello, volvió a quedar de manifiesto su afición por el club universitario, ahora dirigido por Efraín Juárez.

El vínculo de Sheinbaum con la UNAM

La afinidad de Claudia Sheinbaum con Pumas está relacionada con su formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México.


La presidenta cursó el nivel medio superior en el CCH Sur y posteriormente se graduó de la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias.


Además, realizó:

  • Una maestría

  • Un doctorado en Ingeniería Energética

  • Más de 20 años como profesora en la UNAM

¿Cuándo se jugará la Final?

La serie entre Pumas y Cruz Azul se disputará en partidos de Ida y Vuelta:

  • Jueves 21 de mayo – Ida

  • Domingo 24 de mayo – Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario


Todo apunta a que Cruz Azul jugará como local administrativo en el Estadio Ciudad de los Deportes o en el Estadio Cuauhtémoc.

Será la tercera Final en la historia entre Pumas y Cruz Azul, con una ganada por bando/Mexsport

Un historial parejo en Finales

Esta será la tercera ocasión en que Pumas y Cruz Azul se enfrenten en una Final del futbol mexicano.

Los antecedentes son:

  • Temporada 1978-79: ganó Cruz Azul 2-0

  • Temporada 1980-81: ganó Pumas 4-2.

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