VIDEO: Claudia Sheinbaum celebra pase de Pumas a la Final del Clausura 2026

La Final del futbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul, que definirá al campeón del Clausura 2026, ya genera conversación en distintos ámbitos, incluso en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aprovechó para celebrar la clasificación del equipo universitario.

El pase de Pumas a la Final del futbol mexicano fue noticia en la mañanera de hoy/Imago7

Pumas venció a Pachuca y avanzó a la Final

La noche del domingo, en el Estadio Olímpico México 68, el conjunto de la UNAM derrotó 1-0 a Pachuca y consiguió su boleto a la serie por el título.

Por su parte, Cruz Azul avanzó tras vencer 2-1 a Chivas en la Semifinal de Vuelta.

La Final enfrentará a dos de los llamados equipos grandes del futbol mexicano.

“Va a la Final los Pumas”

Durante la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, una reportera mencionó el tema deportivo, lo que llevó a la mandataria a expresar públicamente su emoción.

“Ehhh, va a la Final los Pumas”, dijo Sheinbaum.

Con ello, volvió a quedar de manifiesto su afición por el club universitario, ahora dirigido por Efraín Juárez.

Contenta la presidenta Claudia Sheinbaum porque los Pumas llegaron a la final del fútbol mexicano. pic.twitter.com/fVTCEoBqUg — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) May 18, 2026

El vínculo de Sheinbaum con la UNAM

La afinidad de Claudia Sheinbaum con Pumas está relacionada con su formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La presidenta cursó el nivel medio superior en el CCH Sur y posteriormente se graduó de la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias.

Además, realizó: Una maestría

Un doctorado en Ingeniería Energética

Más de 20 años como profesora en la UNAM

¿Cuándo se jugará la Final?

La serie entre Pumas y Cruz Azul se disputará en partidos de Ida y Vuelta: Jueves 21 de mayo – Ida

Domingo 24 de mayo – Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario

Todo apunta a que Cruz Azul jugará como local administrativo en el Estadio Ciudad de los Deportes o en el Estadio Cuauhtémoc.

Será la tercera Final en la historia entre Pumas y Cruz Azul, con una ganada por bando/Mexsport

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