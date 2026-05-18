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Futbol

Cruz Azul vuelve al Estadio Ciudad de los Deportes para la Final vs Pumas

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 11:31 - 18 mayo 2026
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La Máquina se niega volver a Puebla y la Final del Clausura 2026 será completamente capitalina

Cruz Azul lo volvió a hacer, pero ahora fuera de la cancha.

Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

La directiva celeste, encabezada por Víctor Velázquez, logró un acuerdo clave para que la final de ida del Clausura 2026 se dispute en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con esta decisión, La Máquina asegura que el primer capítulo del llamado “Clásico de la Obsesión” se juegue en la Ciudad de México, evitando así el traslado a Puebla y la posibilidad de fungir como local en el Estadio Cuauhtémoc.

El acuerdo no solo responde a un tema deportivo, sino también logístico.

Cancha del Ciudad de los Deportes | IMAGO7

La actividad en el inmueble capitalino influyó directamente, ya que la Selección Mexicana tiene programado un partido ante Ghana el próximo viernes en ese mismo estadio.

El cuidado de la cancha y la organización de eventos fueron factores determinantes para mantener la final en territorio celeste.

Así, Cruz Azul asegura jugar en casa un partido clave en su búsqueda por el título, en una serie que promete intensidad y una nueva edición de uno de los duelos más cargados de historia reciente en el futbol mexicano.

Listo el Ciudad de los Deportes | Imago7
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