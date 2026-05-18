¿Revancha? Joel Huiqui fue titular en la Final del último Campeonato de Pumas

Han pasado casi 15 años desde el último título obtenido por Pumas, precisamente un 22 de mayo de 2011 en la Final ante Monarcas, equipo en el que se encontraba el actual entrenador de Cruz Azul, Joel Huiqui. En el Clausura 2026, el exfutbolista mexicano volverá al Estadio Olímpico Universitario para disputar el duelo por el campeonato, ahora desde el banquillo.

¿Cómo fue la Final del último Campeonato de Pumas?

En aquella Final, Pumas ganó 2-1 el duelo de Vuelta, para dejar el marcador global de 3-2. Los anotadores fueron Francisco Palencia y Javier Cortés del lado del conjunto auriazul, y para Monarcas Jaime Lozano.

Huiqui en CU con Monarcas Morelia l MEXSPORT

La Final de la Obsesión puede representar una revancha para Joel Huiqui, quien fue titular en dicho encuentro en CU. Como entrenador de Cruz Azul tiene la oportunidad de levantar el título en ese mismo inmueble.

Joel Huiqui en el partido de Chivas contra Cruz Azul | MEXSPORT

Final de la Obsesión y la expectativa generada

La Final de este torneo cuenta con múltiples ingredientes que la hacen especial, pues la rivalidad entre ambas instituciones ha crecido cada vez más, especialmente por la situación del Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul jugó como local un tiempo y logró coronarse en la Concacaf Champions Cup.

El trabajo de Joel Huiqui con Cruz Azul ha sido positivo, pero también con un grado de sorpresa, ya que entró como el bombero para continuar con el proceso que había iniciado Nicolás Larcamón, quien fue destituido tras una mala racha de resultados.

Joel Huiqui en celebración tras la victoria de Cruz Azul contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7