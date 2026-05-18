¡Les hicieron el feo! Estadio Cuauhtémoc encabeza las sedes que se quedaron sin selecciones mundialistas en México

Se acerca la Copa del Mundo 2026 y las 48 selecciones se encuentran prácticamente preparados para el inicio de la justa de Norteamérica; sin embargo, uno de los datos más relevantes son que varias sedes encabezadas por Puebla se quedarán como sedes sin que ninguna nación concentre.

¿Cuáles son las sedes sin utilización?

El Estadio Cuauhtémoc había sido uno de los sondeados por parte de Sudáfrica y Corea del Sur; pero, los ‘Bafana, Bafana’ optaron por concentrarse en las instalaciones del CF Pachuca - Universidad de Futbol y los ’Tigres de Asia’ en Verde Valle de Guadalajara.

De esta forma, además de Puebla los Team Base Camps de Querétaro, Tijuana, Torreón y Toluca, aunado a uno que restó en la Riviera Maya con el resort de Moon Palace Cancún no tendrán selecciones. Los que sí contarán con invitados será CDMX, Pachuca, Guadalajara, Monterrey, Playa del Carmen.

Estadio Nemesio Diez / IMAGO7

¿Cómo estarán las Selecciones acomodas en México?

La Selección Mexicana permanecerá en la Ciudad de México, donde utilizará el Centro de Alto Rendimiento (CAR) tanto como lugar de alojamiento como de entrenamiento. El combinado nacional apostará por mantenerse en su tradicional base de operaciones para preparar sus compromisos mundialistas y aprovechar instalaciones de primer nivel ya conocidas por el plantel y cuerpo técnico.

Entrenamiento de la Selección Mexicana en el CAR | IMAGO7

Por su parte, Sudáfrica eligió la ciudad de Pachuca como sede de concentración. El equipo africano se hospedará en Camino Real Pachuca y entrenará en las instalaciones del CF Pachuca y la Universidad del Futbol, reconocidas internacionalmente por su infraestructura y desarrollo deportivo.

La Selección de Corea del Sur tendrá como base la ciudad de Guadalajara. El conjunto asiático se alojará en The Westin Guadalajara y realizará sus prácticas en Verde Valle, centro de entrenamiento de las Chivas de Guadalajara.

Estadio Hidalgo previo al partido entre Pachuca y Toluca | MEXSPORT

Mientras tanto, Túnez se instalará en la zona metropolitana de Monterrey, hospedándose en InterContinental Presidente Monterrey y utilizando el centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey para encarar su participación en el Mundial.

Finalmente, la Selección de Uruguay apostó por el Caribe mexicano como su centro de operaciones. El conjunto charrúa se alojará en Fairmont Mayakoba, ubicado en Playa del Carmen, y entrenará en el Mayakoba Training Centre de Cancún. De esta manera, distintas regiones mexicanas comenzarán a vivir el ambiente mundialista con la llegada de selecciones internacionales y miles de aficionados durante el torneo de 2026.