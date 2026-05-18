Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Les hicieron el feo! Estadio Cuauhtémoc encabeza las sedes que se quedaron sin selecciones mundialistas en México

Panorámica del Estadio Cuahtémoc previo al compromiso entre Cruz Azul y Vancouver FC | IMAGO 7
Panorámica del Estadio Cuahtémoc | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 12:52 - 18 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Puebla, Tijuana, Toluca y Torreón no serán utilizadas para ser parte de concentración para el Mundial 2026

Se acerca la Copa del Mundo 2026 y las 48 selecciones se encuentran prácticamente preparados para el inicio de la justa de Norteamérica; sin embargo, uno de los datos más relevantes son que varias sedes encabezadas por Puebla se quedarán como sedes sin que ninguna nación concentre.

¿Cuáles son las sedes sin utilización?

El Estadio Cuauhtémoc había sido uno de los sondeados por parte de Sudáfrica y Corea del Sur; pero, los ‘Bafana, Bafana’ optaron por concentrarse en las instalaciones del CF Pachuca - Universidad de Futbol y los ’Tigres de Asia’ en Verde Valle de Guadalajara.

De esta forma, además de Puebla los Team Base Camps de Querétaro, Tijuana, Torreón y Toluca, aunado a uno que restó en la Riviera Maya con el resort de Moon Palace Cancún no tendrán selecciones. Los que sí contarán con invitados será CDMX, Pachuca, Guadalajara, Monterrey, Playa del Carmen.

Estadio Nemesio Diez / IMAGO7
Estadio Nemesio Diez / IMAGO7

¿Cómo estarán las Selecciones acomodas en México?

La Selección Mexicana permanecerá en la Ciudad de México, donde utilizará el Centro de Alto Rendimiento (CAR) tanto como lugar de alojamiento como de entrenamiento. El combinado nacional apostará por mantenerse en su tradicional base de operaciones para preparar sus compromisos mundialistas y aprovechar instalaciones de primer nivel ya conocidas por el plantel y cuerpo técnico.

Entrenamiento de la Selección Mexicana en el CAR | IMAGO7

Por su parte, Sudáfrica eligió la ciudad de Pachuca como sede de concentración. El equipo africano se hospedará en Camino Real Pachuca y entrenará en las instalaciones del CF Pachuca y la Universidad del Futbol, reconocidas internacionalmente por su infraestructura y desarrollo deportivo.

La Selección de Corea del Sur tendrá como base la ciudad de Guadalajara. El conjunto asiático se alojará en The Westin Guadalajara y realizará sus prácticas en Verde Valle, centro de entrenamiento de las Chivas de Guadalajara.

Estadio Hidalgo previo al partido entre Pachuca y Toluca | MEXSPORT
Estadio Hidalgo previo al partido entre Pachuca y Toluca | MEXSPORT

Mientras tanto, Túnez se instalará en la zona metropolitana de Monterrey, hospedándose en InterContinental Presidente Monterrey y utilizando el centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey para encarar su participación en el Mundial.

Finalmente, la Selección de Uruguay apostó por el Caribe mexicano como su centro de operaciones. El conjunto charrúa se alojará en Fairmont Mayakoba, ubicado en Playa del Carmen, y entrenará en el Mayakoba Training Centre de Cancún. De esta manera, distintas regiones mexicanas comenzarán a vivir el ambiente mundialista con la llegada de selecciones internacionales y miles de aficionados durante el torneo de 2026.

Selección

Ciudad

Alojamiento

Sitio de entrenamiento

Selección Mexicana

CDMX

CAR

CAR

Sudáfrica

Pachuca

Camino Real Pachuca

Instalaciones del CF Pachuca - Universidad de Futbol

Corea del Sur

Guadalajara

The Westin

Chivas Verde Valle

Túnez

Zona metropolitana de Monterrey

InterContinental Presidente Monterrey

Centro de entrenamiento de Rayados

Uruguay

Playa del Carmen

Fairmont Mayakoba

Mayakoba Training Centre Cancún

Lo Último
17:09 Muere Mark Fuhrman, el polémico detective del caso O.J. Simpson, a los 74 años
17:06 ¡Reunión de Campeones del Super Bowl! Así fue el reencuentro entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy
17:01 Cruz Azul: todas las Finales de Liga MX de La Máquina
16:53 ¡Oficial! Hansi Flick firma extensión de contrato con el Barcelona
16:46 Científicos advierten riesgos por calor en sedes del Mundial 2026
16:41 ¡Lo que genera Ney! Llanto en las calles de Brasil tras la convocatoria del jugador de Santos al Mundial 2026
16:34 Revientan a Kevin Mier en la felicitación de Cruz Azul: “Hay que regalarle manos al cumpleañero”
16:29 Marcelo celebra convocatoria de Neymar al Mundial 2026: “Vamos cara...”
16:28 Chaco Giménez asegura que Cruz Azul es local en todos lados
15:58 "El objetivo es ganar todo": Eduardo Camavinga 'hace promesa' tras cien victorias con Real Madrid