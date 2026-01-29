Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Estadio Cuauhtémoc volverá a tener un partido internacional gracias a Cruz Azul

Cruz Azul jugará Concachampions en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
Iliany Aparicio 21:52 - 28 enero 2026
La casa del Puebla y hogar provisional de La Máquina, tendrá actividad de talla internacional tres décadas después

Después de más de tres décadas de ausencia, el estadio Cuauhtémoc volverá a albergar un compromiso de la CONCACAF Champions Cup Cruz Azul será local en Puebla para enfrentar al Vancouver FC, en el duelo de vuelta correspondiente a la Primera Ronda del certamen internacional.

Estadio Cuauhtémoc, casa provisional de Cruz Azul | MEXSPORT

El encuentro se disputará el jueves 12 de febrero a las 19:00 horas, escenario en el que la Máquina Celeste buscará sellar su pase a los Octavos de Final de la Concachampions, instancia que marcaría un nuevo capítulo para el histórico inmueble poblano.

POSIBLES RIVALES DE LA MÁQUINA

En caso de avanzar, el conjunto cementero se medirá ante el ganador de la llave entre Monterrey y Xelajú de Guatemala, por lo que el compromiso en Puebla será determinante para las aspiraciones internacionales del equipo dirigido por Nicolás Larcamón en este torneo.

En la lista en la que Cruz Azul incluyó a todos los elementos de su Primer Equipo, además de algunos jugadores juveniles que también han sido considerados a lo largo del certamen.

El regreso de la Concachampions a este escenario tiene un fuerte valor histórico. La última vez que el Cuauhtémoc fue sede de un partido de este torneo fue en 1993, cuando el Club Puebla quedó eliminado en tanda de penales frente al Saprissa de Costa Rica en una serie de fase eliminatoria.

Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT

Aquel equipo camotero contaba con figuras emblemáticas como Pablo Larios en la portería, Roberto Ruiz Esparza, Aurelio “El Coreano” Rivera, Zico, Ángel Torres, Rafael Chávez y Rodrigo “Pony” Ruiz, nombres que marcaron una época con el equipo camotero.

CRUZ AZUL NO HA SOLICITADO VOLVER AL AZTECA

Por el momento Cruz Azul no ha metido solicitud para jugar como local en el Estadio Azteca en el siguiente torneo. Sin embargo, todo indica la directiva celeste lo realice en los próximos meses.

Por otra parte, el conjunto celeste tendrá actividad en la Liga MX cuando visite a los Bravos de Juárez, en un partido que se jugará en la frontera norte bajo temperaturas bajas, una condición que representará un reto adicional para el equipo en su agenda apretada.

Cruz Azul comenzará su camino en Concachampions | IMAGO7
