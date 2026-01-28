Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Cruz Azul tiene interés en fichar a Uros Durdevic de Atlas?

Uros Durdevic en celebración de gol con Atlas | IMAGO 7
Uros Durdevic en celebración de gol con Atlas | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:23 - 28 enero 2026
El equipo cementero sigue en búsqueda de un delantero para el Clausura 2026 luego de no concretar el fichaje de Miguel Borja

Los últimos granos de arena están por caer y el tiempo se agota para los equipos de la Liga MX que todavía no han cerrado sus plantillas. Entre ellos se encuentra Cruz Azul, que sigue buscando un delantero en una carrera contrarreloj.

Tras la salida de Ángel Sepúlveda rumbo a Chivas, Miguel Borja fue el jugador elegido para llegar al conjunto celeste. Sin embargo, el retraso para liberar una plaza de extranjero tiró las negociaciones y el colombiano llegó a un acuerdo con Al Wasl en Emiratos Árabes Unidos.

Miguel Borja mandó un mensaje a Cruz Azul | MEXSPORT

En ese contexto, en días recientes empezó el rumor de que había interés de la Máquina en Uros Durdevic, goleador de Atlas. Sin embargo, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León, los cementeros de momento no piensan el serbio como opción real para reforzar su ataque.

¿Uros Durdevic es opción para Cruz Azul?

De acuerdo con Ponce de León, los Rojinegros piden seis millones de dólares por los servicios de Djuka, quien tiene contrato vigente hasta junio de 2027. Sin embargo, se trata de un delantero de 31 años de edad, por lo cual no encaja en el perfil que actualmente busca Cruz Azul.

Uros Durdevic en partido de Atlas contra Necaxa | IMAGO 7
Uros Durdevic en partido de Atlas contra Necaxa | IMAGO 7

"A La Máquina no le interesa un atacante de esa edad y a ese precio, no va por ahí. Informado estás", escribió Carlos Ponce, quien ya desde hace unos días mencionó que Cruz Azul no quiere un delantero de más de 30 años. Lo anterior cuando descartó que actualmente el equipo de la Noria esté interesado en Henry Martín.

De hecho, con las salidas de Sepúlveda, Lorenzo Faravelli e Ignacio Rivero, Cruz Azul redujo considerablemente su promedio de edad, solo con Gabriel 'Toro' Fernández y Gonzalo Piovi por arriba de los 30 años. Con ello, solo Mazatlán y Pumas tienen planteles más jóvenes que el de los cementeros.

Uros Durdevic celebra un gol con sus compañeros de Atlas | IMAGO 7
Uros Durdevic celebra un gol con sus compañeros de Atlas | IMAGO 7

Rayados de Monterrey sí está dispuesto a pagar con Atlas

Por otra parte, Ponce de León señaló que el equipo que sí está interesado en hacerse de los servicios de Durdevis es Rayados de Monterrey. Con la posible salida de Germán Berterame a Inter Miami en la MLS, el equipo regio necesitará otro delantero y Djuka se presenta como la primera opción por la cual están dispuestos a pagar.

Por ahora, la Pandilla tiene ocupadas sus nueve plazas para jugadores No Formados en México, por lo que tendría que concretarse la salida de Berterame para abrir espacio al serbio. De acuerdo con el reglamento de la Liga MX, el periodo de registros ante la FIFA concluye el próximo lunes 9 de febrero, por lo que los regios tendrán poco más de una semana para concretar otro fichaje.

