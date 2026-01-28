Estadio Banorte se burla de Cruz Azul con recuerdo de una humillación de América

La remodelación del Estadio Banorte (históricamente conocido como el Estadio Azteca) no ha frenado la generación de contenido en sus redes sociales, pero su última publicación ha desatado una tormenta de arena entre la afición cementera. La cuenta oficial del inmueble compartió una imagen que ha sido interpretada como una burla directa hacia Cruz Azul, equipo que actualmente comparte la localía en dicho recinto con el Club América.

Estadio Banorte en remodelación | MEXSPORT

Una burla inolvidable

Bajo el mensaje "Partidos inolvidables que marcaron época", la administración del estadio publicó una fotografía de un Clásico Joven pasado. En la imagen se observa el contraste radical de la pasión futbolera: una aficionada del América celebrando eufóricamente junto a un seguidor de La Máquina que oculta su rostro entre las manos en señal de derrota.

Aunque el texto no mencionaba un marcador específico, la referencia al mítico 7-0 —el resultado más humillante en la historia de esta rivalidad— quedó implícita para los usuarios, quienes rápidamente inundaron la publicación con reclamos y burlas.

Estadio Banorte se burla de Cruz Azul | X: @EstadioBanorte

Cabe señalar que el Estadio Banorte también es casa de La Máquina, lo que hace aún más dura la burla para la afición celeste.

Reinaguración del Estadio Banorte

El Estadio Banorte será reinaugurado oficialmente el 28 de marzo con el duelo amistoso entre México y Portugal, sin embargo, el regreso de América y Cruz Azul ya también estaría agendado. El regreso de los clubes de la Liga MX al recinto está pactado para el 11 de abril. En un giro irónico del destino, el primer partido de liga tras la remodelación será precisamente el América vs. Cruz Azul en la Jornada 14.

Para muchos seguidores cementeros, que la cuenta oficial del estadio que "rentan" publique fotos de sus peores momentos es una falta de respeto institucional. Por otro lado, la afición azulcrema ha tomado el post como un estandarte de cara al partido de abril, calentando los ánimos para lo que será la reapertura del Coloso para el fútbol local.