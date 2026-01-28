América confirma salida de su director deportivo

Como se adelantó en RÉCORD, Diego Ramírez dejó su cargo como Director Deportivo del Primer Equipo Varonil del Club América, situación que fue confirmada por la institución mediante un comunicado. Tras las fricciones que existían con André Jardine, director técnico del equipo, se informó que el directivo continuaría su carrera profesional en nuevos proyectos vinculados al desarrollo deportivo dentro y fuera de Grupo Ollamani.

A través de un comunicado, el Club América señaló que la salida de Ramírez se dio con la finalidad de que el directivo impulsara proyectos de desarrollo deportivo de manera conjunta con el propio club y con otras subsidiarias del grupo empresarial. La institución destacó que su desvinculación del primer equipo no implicó un rompimiento total, sino un cambio de funciones dentro de la estructura corporativa.

André Jardine y Diego Ramírez durante la Final de Clausura 2025 entre América y Toluca | MEXSPORT

La salida de Diego Ramírez se produjo en un contexto marcado por diferencias internas en la conducción del proyecto deportivo, particularmente en la relación con el director técnico André Jardine, situación que RÉCORD dio a conocer días atrás. Las discrepancias se centraron en la toma de decisiones relacionadas con refuerzos, bajas y el control del rumbo del plantel.

De acuerdo con lo publicado previamente, el origen del conflicto radicó en visiones distintas sobre el manejo del equipo. Desde el cuerpo técnico se cuestionaron algunas determinaciones del área deportiva, mientras que desde la dirección encabezada por Ramírez se sostuvo un plan alterno en cuanto a perfiles y movimientos de mercado, lo que derivó en una falta de sintonía en la planeación.

Diego Ramírez y André Jardine durante los Cuartos de FInal contra Rayados de Monterrey en el Apertura 2025 | MEXSPORT

Estas diferencias impactaron la comunicación diaria y el proceso de toma de decisiones estratégicas, lo que llevó a la directiva a intervenir para evitar una afectación mayor en la estructura interna del club. La situación también evidenció posturas divididas dentro de la cúpula azulcrema respecto al liderazgo del proyecto.

En ese escenario, algunas señales se hicieron visibles, como la ausencia de Diego Ramírez en una reunión con Emilio Azcárraga, mientras integrantes del cuerpo técnico de Jardine sí estuvieron presentes. Asimismo, movimientos recientes en el mercado de fichajes se realizaron bajo la influencia directa del entrenador brasileño, sin la intervención del entonces director deportivo.

En el comunicado oficial, el América recordó que Ramírez tuvo dos etapas dentro del club. En la primera colaboró en la obtención de un título de liga, mientras que en la segunda fue parte de la estructura que derivó en el Tricampeonato, logro que la institución calificó como histórico dentro de su trayectoria.

“El Club América informa que Diego Ramírez deja el cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil con la finalidad de continuar su crecimiento profesional”, señaló la institución, que también resaltó su participación en la conformación de la estructura actual del primer equipo varonil.

Diego Ramírez con los trofeos que ganó durante su etapa con América | X: @ClubAmerica

La directiva azulcrema también destacó la trayectoria de Ramírez desde su llegada a Coapa, al señalar que “se ha caracterizado por su profesionalismo y búsqueda constante de la excelencia”, además de manifestar confianza en que esta nueva etapa representó un paso más en su consolidación como ejecutivo dentro del futbol.