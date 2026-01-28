David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"

André Jardine atraviesa uno de sus momentos más complicados en el banquillo azulcrema debido a la falta de resultados recientes. Sin embargo, figuras como David Faitelson han salido a reconocer su labor histórica dentro de la institución de Coapa. El analista asegura que el entrenador no requiere de defensores externos por su gran palmarés.

André Jardine, en el duelo ante Pachuca | MEXSPORT

El desempeño del timonel sudamericano lo coloca, según expertos, en un nicho privilegiado dentro del futbol mexicano por sus títulos obtenidos. Las estadísticas respaldan su gestión, la cual ha otorgado campeonatos de liga de forma consecutiva al conjunto de las Águilas. Sus logros hablan con mayor fuerza que cualquier crítica derivada de una mala racha actual.

Faitelson utilizó sus redes sociales para recordar que el puesto de director técnico conlleva crisis de funcionamiento de manera natural. El estratega entiende que la exigencia en el nido siempre es máxima y los baches son parte del camino largo. Esta postura busca calmar las aguas ante los rumores de una posible inestabilidad interna.

¿Qué dijo Faitelson sobre Jardine?

"André Jardine no necesita que nadie lo defienda: es uno de los mejores entrenadores en la historia del América. Sus resultados hablan por sí solos y una crisis de resultados y/o de funcionamiento como esta es una parte inherente del puesto…", afirmó el periodista.

André Jardine, entrenador del América | IMAGO7

El funcionamiento del equipo ha generado dudas entre la afición durante las últimas jornadas de este torneo de futbol. A pesar de contar con una plantilla vasta, las lesiones y la baja de juego han afectado el rendimiento colectivo. El cuerpo técnico trabaja a marchas forzadas para recuperar la mística que los llevó al éxito.

La directiva mantiene la confianza en el proyecto de Jardine, entendiendo que el proceso requiere de paciencia en los momentos bajos. Los números globales del entrenador son envidiables para cualquier otro estratega que haya pasado por la capital. La estabilidad parece ser la clave para superar este tramo gris de la temporada.

El grupo se mantiene unido y enfocado en revertir la situación para asegurar su lugar en la fase final. El liderazgo del brasileño es el pilar que sostiene las aspiraciones de un nuevo trofeo.

El crédito de Jardine

Por ahora, el crédito de Jardine sigue intacto gracias a la vitrina de trofeos que ha construido recientemente. La historia juzgará su paso por el club como una de las eras más brillantes.