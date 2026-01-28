Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
LIGA MX

América registra plantilla para Concachampions sin Raphael Veiga: ¿Podrá jugar después?

Las Águilas registran su plantilla para la Concachampions | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández 19:34 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las Águilas hicieron el registro ante CONCACAF antes de cerrar el fichaje de Raphael Veiga

El Club América ha hecho oficial su plantilla ante la CONCACAF para encarar el inicio de la CONCACAF Champions Cup. Con el torneo a la vuelta de la esquina, la directiva azulcrema entregó los nombres de los jugadores que buscarán el título internacional, dejando y dos importantes nombres 'brillaron' por su ausencia de la lista: Raphael Veiga e Igor Lichnovsky

Plantilla de América para la CONCACAF Champions Cup

El factor Raphael Veiga: Inscripción contra reloj

La gran interrogante entre la afición americanista giraba en torno a Raphael Veiga. Sin embargo, al no haberse cerrado formalmente su fichaje, el brasileño no aparece en el registro inicial.

Esto tiene una consecuencia inmediata: las Águilas no podrán contar con él para la Primera Ronda frente al Olimpia. A pesar de esto, no todo está perdido para el posible refuerzo bomba. 

El reglamento permite que, si el fichaje se concreta y el jugador queda inscrito ante la Liga MX antes del 7 de febrero, América pueda darlo de alta para las fases posteriores del certamen de la CONCACAF.

Rapahel Veiga en Palmeiras | MEXSPORT

Adiós definitivo a Igor Lichnovsky

Si la ausencia de Veiga es técnica, la de Igor Lichnovsky es institucional. El defensor chileno es la baja más llamativa de la lista oficial, confirmando lo que se venía gestando en los pasillos de Coapa: ni la directiva ni el cuerpo técnico cuentan con él.

Aunque Lichnovsky se mantiene entrenando en las instalaciones del club para mantener su forma física, el hecho de no haber sido registrado para ninguna competición este semestre marca el punto final a su ciclo con el conjunto de Coapa.

Igor Lichnovsky no entra en planes de América
Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026