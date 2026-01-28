América registra plantilla para Concachampions sin Raphael Veiga: ¿Podrá jugar después?

El Club América ha hecho oficial su plantilla ante la CONCACAF para encarar el inicio de la CONCACAF Champions Cup. Con el torneo a la vuelta de la esquina, la directiva azulcrema entregó los nombres de los jugadores que buscarán el título internacional, dejando y dos importantes nombres 'brillaron' por su ausencia de la lista: Raphael Veiga e Igor Lichnovsky

Plantilla de América para la CONCACAF Champions Cup

El factor Raphael Veiga: Inscripción contra reloj

La gran interrogante entre la afición americanista giraba en torno a Raphael Veiga. Sin embargo, al no haberse cerrado formalmente su fichaje, el brasileño no aparece en el registro inicial.

Esto tiene una consecuencia inmediata: las Águilas no podrán contar con él para la Primera Ronda frente al Olimpia. A pesar de esto, no todo está perdido para el posible refuerzo bomba.

El reglamento permite que, si el fichaje se concreta y el jugador queda inscrito ante la Liga MX antes del 7 de febrero, América pueda darlo de alta para las fases posteriores del certamen de la CONCACAF.

Rapahel Veiga en Palmeiras | MEXSPORT

Adiós definitivo a Igor Lichnovsky

Si la ausencia de Veiga es técnica, la de Igor Lichnovsky es institucional. El defensor chileno es la baja más llamativa de la lista oficial, confirmando lo que se venía gestando en los pasillos de Coapa: ni la directiva ni el cuerpo técnico cuentan con él.

Aunque Lichnovsky se mantiene entrenando en las instalaciones del club para mantener su forma física, el hecho de no haber sido registrado para ninguna competición este semestre marca el punto final a su ciclo con el conjunto de Coapa.