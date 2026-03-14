¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?

Continúa la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX; en la Perla Tapatía el CD Guadalajara recibe a Santos Laguna en busca de mantenerse en la parte alta de la clasificación luego del triunfo en el Clásico Tapatío que los hizo volver a la senda del triunfo.

El Rebaño tendrá enfrente a Santos Laguna que llega impulsado tras catapultar su primer triunfo del torneo ante los Xolos de Tijuana y ahora sueñan con salir del sótano de la tabla de clasificación con cinco unidades al momento.

Armando González y jugadores de Chivas durante el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo fueron sus recientes partidos?

Guadalajara se pintó de Rojiblanco. Chivas se quedó con el Clásico Tapatío, el equipo de Gabriel Milito vino atrás y a base de insistencia le dio la vuelta al marcador para vencer 1-2 al Atlas, terminando con la racha de seis meses sin derrota en casa del equipo Rojinegro y regresando al sendero del triunfo.

Atlas se colocó pronto al frente en el marcador. En la parte complementaria, la insistencia de Chivas tuvo su recompensa, luego de que Ángel Sepúlveda le robó el balón a Aldo Rocha en una salida, por lo que el balón llegó a los pies de Armando González para empatar el duelo.

Festejo de Chivas después de llegar al triunfo en el Clásico Tapatío | MexSport

Tras conseguir el empate, la afición del Guadalajara se volcó al frente y la “Hormiga” González tendría la oportunidad de la voltereta; pero, fallaría desde los once pasos. Otra oportunidad llegaría desde el manchón penal en esta ocasión Ángel Sepúlveda se encargaría de decretar el 1-2 definitivo.

Por su parte, los Laguneros sumó tres puntos por primera vez en el Clausura 2026 tras vencer a Tijuana. Lucas Di Yorio para asistir a Ezequiel Bullaude, quien con una extraordinaria media vuelta puso adelante a los dirigidos por Omar Tapia.

Tan solo seis minutos después, vino una tarjeta roja sobre Jackson Porozo. Los tijuanenses fueron al ataque, logrando al fin al minuto 72, por conducto de Jesús Gómez para empatar. Finalmente, todo se resolvería con gol de Jesús Ocejo para volver a darle la ventaja. cuando el marcador estaba 1-1, a Santos Laguna y ahora sí llevarse por primera vez los tres puntos en un partido del Clausura 2026.

SANTOS VS CRUZ AZUL | MEXSPORT

¿A qué hora ver?

Todo está listo para ver a las Chivas ante Santos Laguna desde el Akron dentro décimo primera fecha del Clausura 2026 en punto de las 17:07hrs, tiempo del centro del México, y podrás seguirlo a través de Amazon Prime, demás del minuto a minuto de RÉCORD.

Fecha: 14 de marzo

Hora: 17:07

Estadio: Akron