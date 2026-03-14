Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México, fallece tras choque en carretera del Edomex

Un accidente automovilístico ocurrido en una carretera del Estado de México dejó como saldo la muerte de tres jóvenes, entre ellos Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

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¿Qué se sabe del accidente en la autopista Toluca–Valle de Bravo?

De acuerdo con reportes preliminares de autoridades y servicios de emergencia, el siniestro ocurrió la tarde del viernes en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo, Estado de México.

En el percance se vieron involucrados dos vehículos que colisionaron en el kilómetro 44 del tramo carretero. En uno de ellos viajaban cinco jóvenes a bordo de una camioneta, de los cuales tres perdieron la vida y dos más resultaron lesionados.

Entre las víctimas mortales fue identificado Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo del director general de BBVA México.

Diego Osuna Miranda tenía 17 años y era hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México. / BBVA

Tras el impacto, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender a los heridos y realizar las labores correspondientes, lo que provocó el cierre temporal de la circulación en la zona mientras se llevaban a cabo los trabajos de rescate y peritaje.

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Condolencias tras la muerte del hijo del CEO de BBVA México

La noticia generó múltiples mensajes de condolencias desde el ámbito público y empresarial. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expresó su pesar a través de redes sociales: “Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos, descanse en paz”.

Marcelo Ebrard, expresó su pesar a través de redes sociales. / @MarceloEbrardC

De igual forma, integrantes del sector empresarial manifestaron su solidaridad con la familia de Eduardo Osuna y Norma Miranda, padres del joven.