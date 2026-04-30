¿Sin plan para el Día del Niño? Esto hay en CDMX para salir sin gastar (o gastando poquito)

El Día del Niño 2026 en la CDMX viene cargado de opciones para todos: desde actividades completamente gratuitas en espacios públicos hasta experiencias con costo que pueden hacer el festejo aún más especial.

Si estás buscando qué hacer este 30 de abril, aquí te dejamos una guía completa para que armes plan según tu presupuesto y estilo.

Planes GRATIS para celebrar el Día del Niño

Concierto de 31 Minutos 30 de abril

19:00 horas

Zócalo de la CDMX El famoso programa chileno llega con un show gratuito ideal para niñas, niños y adultos.

Será un concierto especial para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026 / FB: @31minutosoficial

Actividades culturales y recreativas en la ciudad Durante esta fecha también habrá: Talleres gratuitos

Cine al aire libre

Eventos en museos y espacios públicos Opciones accesibles para todos los gustos.

Planes con costo para consentir en grande

Ver al pingüino “chilango” en el Acuario Inbursa Uno de los planes más especiales es visitar este acuario, donde podrás conocer al primer pingüino papúa nacido en la CDMX, hijo de Alex (la primera pingüina mexicana) y Nunu. Además, el recorrido incluye especies marinas y experiencias inmersivas que lo hacen ideal para toda la familia.

El Acuario Inbursa presenta al primer pingüino papúa nacido en la ciudad. / Georgina Sánchez

Explorar el Papalote Museo del Niño Un clásico para aprender jugando: Exhibiciones interactivas

Experimentos

Experiencias digitales Perfecto si buscas un plan educativo pero divertido.

Aventarse a Six Flags México Para quienes buscan adrenalina: Montañas rusas

Juegos familiares

Shows en vivo Uno de los planes más completos (y también de mayor presupuesto).

Paseo por el Zoológico de Chapultepec y alrededores Aunque la entrada al zoológico es gratuita, puedes complementar con gastos como alimentos, actividades o recorridos en el Bosque de Chapultepec.