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¿Sin plan para el Día del Niño? Esto hay en CDMX para salir sin gastar (o gastando poquito)

Planes en CDMX para el día del niño. / Georgina Sánchez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:34 - 29 abril 2026
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La CDMX se llena de opciones este 30 de abril: ya sea sin gastar o con un plan más armado, hay alternativas para que el Día del Niño 2026 sea inolvidable

El Día del Niño 2026 en la CDMX viene cargado de opciones para todos: desde actividades completamente gratuitas en espacios públicos hasta experiencias con costo que pueden hacer el festejo aún más especial.

Si estás buscando qué hacer este 30 de abril, aquí te dejamos una guía completa para que armes plan según tu presupuesto y estilo.

Planes GRATIS para celebrar el Día del Niño

Concierto de 31 Minutos

  • 30 de abril

  • 19:00 horas

  • Zócalo de la CDMX

El famoso programa chileno llega con un show gratuito ideal para niñas, niños y adultos.

Será un concierto especial para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026 / FB: @31minutosoficial

Actividades culturales y recreativas en la ciudad

Durante esta fecha también habrá:

  • Talleres gratuitos

  • Cine al aire libre

  • Eventos en museos y espacios públicos

Opciones accesibles para todos los gustos.

Planes con costo para consentir en grande

Ver al pingüino “chilango” en el Acuario Inbursa

Uno de los planes más especiales es visitar este acuario, donde podrás conocer al primer pingüino papúa nacido en la CDMX, hijo de Alex (la primera pingüina mexicana) y Nunu.

Además, el recorrido incluye especies marinas y experiencias inmersivas que lo hacen ideal para toda la familia.

El Acuario Inbursa presenta al primer pingüino papúa nacido en la ciudad. / Georgina Sánchez

Explorar el Papalote Museo del Niño

Un clásico para aprender jugando:

  • Exhibiciones interactivas

  • Experimentos

  • Experiencias digitales

Perfecto si buscas un plan educativo pero divertido.

Aventarse a Six Flags México

Para quienes buscan adrenalina:

  • Montañas rusas

  • Juegos familiares

  • Shows en vivo

Uno de los planes más completos (y también de mayor presupuesto).

Paseo por el Zoológico de Chapultepec y alrededores

Aunque la entrada al zoológico es gratuita, puedes complementar con gastos como alimentos, actividades o recorridos en el Bosque de Chapultepec.

El Zoológico de Chapultepec sigue siendo un clásico para disfrutar en familia. / iStock
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