¿Sin plan para el Día del Niño? Esto hay en CDMX para salir sin gastar (o gastando poquito)
El Día del Niño 2026 en la CDMX viene cargado de opciones para todos: desde actividades completamente gratuitas en espacios públicos hasta experiencias con costo que pueden hacer el festejo aún más especial.
Si estás buscando qué hacer este 30 de abril, aquí te dejamos una guía completa para que armes plan según tu presupuesto y estilo.
Planes GRATIS para celebrar el Día del Niño
Concierto de 31 Minutos
30 de abril
19:00 horas
Zócalo de la CDMX
El famoso programa chileno llega con un show gratuito ideal para niñas, niños y adultos.
Actividades culturales y recreativas en la ciudad
Durante esta fecha también habrá:
Talleres gratuitos
Cine al aire libre
Eventos en museos y espacios públicos
Opciones accesibles para todos los gustos.
Planes con costo para consentir en grande
Ver al pingüino “chilango” en el Acuario Inbursa
Uno de los planes más especiales es visitar este acuario, donde podrás conocer al primer pingüino papúa nacido en la CDMX, hijo de Alex (la primera pingüina mexicana) y Nunu.
Además, el recorrido incluye especies marinas y experiencias inmersivas que lo hacen ideal para toda la familia.
Explorar el Papalote Museo del Niño
Un clásico para aprender jugando:
Exhibiciones interactivas
Experimentos
Experiencias digitales
Perfecto si buscas un plan educativo pero divertido.
Aventarse a Six Flags México
Para quienes buscan adrenalina:
Montañas rusas
Juegos familiares
Shows en vivo
Uno de los planes más completos (y también de mayor presupuesto).
Paseo por el Zoológico de Chapultepec y alrededores
Aunque la entrada al zoológico es gratuita, puedes complementar con gastos como alimentos, actividades o recorridos en el Bosque de Chapultepec.