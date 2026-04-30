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31 Minutos llega al Zócalo: esto debes saber sobre la seguridad del evento

Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque conquistarán a los cientos de asistentes / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:46 - 29 abril 2026
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El show gratuito por el Día del Niño reunirá a miles de seguidores en el corazón de la CDMX

El fenómeno infantil que marcó a toda una generación está listo para apoderarse del Zócalo capitalino. 31 Minutos se presentará en la Plaza de la Constitución como parte de las actividades organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México para celebrar el Día del Niño, en un evento que promete reunir a miles de asistentes en uno de los espacios más emblemáticos del país.

La expectativa es alta, no solo por el regreso de personajes icónicos como Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque, sino también por tratarse de un espectáculo masivo, gratuito y pensado para toda la familia. Ante este panorama, las autoridades han insistido en la importancia de seguir una serie de recomendaciones de seguridad para garantizar una experiencia segura y ordenada para todos los asistentes.

31 Minutos se presentará este jueves en el Zócalo de la Ciudad de México / Redes Sociales

Para quienes no puedan acudir de manera presencial, el evento también contará con alternativas accesibles para disfrutarlo sin costo desde casa, ampliando así el alcance de uno de los shows más esperados de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX?

El concierto gratuito de 31 Minutos se realizará el jueves 30 de abril de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México. El inicio está programado para las 19:00 horas, en un formato pensado para público infantil y familiar.

La presentación forma parte de una agenda cultural que busca acercar el entretenimiento a todos los sectores de la población, reforzando el acceso gratuito a espectáculos de calidad en espacios públicos.

El inicio está programado para las 19:00 horas, en un formato pensado para público infantil y familiar / Redes Sociales

¿Dónde ver EN VIVO y gratis el concierto de 31 Minutos en el Zócalo?

Además de la asistencia presencial, el concierto contará con opciones para seguirlo en vivo y gratis desde casa. Esto permite que el público que no alcance lugar en la plancha del Zócalo pueda disfrutar del espectáculo sin complicaciones.

Según se ha confirmado hasta el momento, el show será televisado en vivo mediante Canal 11 y Canal 14 mediante TV abierta.

El show será televisado en vivo mediante Canal 11 y Canal 14 mediante TV abierta / Redes Sociales

Medidas de seguridad para disfrutar el evento

Para que la experiencia sea segura y divertida, las autoridades recomiendan seguir una serie de medidas clave que ayudarán a mantener el orden durante el evento, especialmente considerando la asistencia de niñas, niños y familias completas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Llegar con anticipación y ubicar salidas de emergencia para evitar contratiempos

  • Llevar agua en envase permitido y mantenerse hidratado durante todo el evento

  • Acordar un punto de reunión con acompañantes en caso de extravío

  • No ingresar con objetos punzocortantes, vidrio ni mochilas grandes

  • Mantener cerca a niñas y niños; colocarles una pulsera o nota con teléfono de contacto

  • Usar ropa cómoda, gorra y protector solar para mayor comodidad

  • Seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil

Las autoridades recomiendan seguir una serie de medidas para mantener el orden / Redes Sociales

Estas medidas buscan garantizar que el evento se desarrolle en un ambiente familiar, seguro y organizado, permitiendo que todos disfruten del espectáculo sin incidentes.

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