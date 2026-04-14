¡Tulio, Tulio…! 31 Minutos en el Zócalo CDMX: fecha, hora y GRATIS

El icónico programa chileno 31 Minutos llegará al Zócalo de la Ciudad de México con un concierto especial para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026, en un evento que promete transformar la Plaza de la Constitución en un escenario lleno de música, humor y nostalgia para chicos y grandes.

La presentación se llevará a cabo el próximo 30 de abril a las 19:00 horas, por lo que autoridades recomiendan llegar con anticipación, ya que se espera una gran asistencia y un lleno total en uno de los espacios públicos más importantes del país. Este espectáculo reunirá a personajes entrañables como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Calcetín con Rombos Man, quienes forman parte de una de las producciones infantiles más queridas en América Latina.

Será un concierto especial para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026 / FB: @31minutosoficial

31 Minutos gratis en el Zócalo

Uno de los principales atractivos del evento es que será completamente gratuito, lo que lo convierte en una opción accesible para familias que buscan celebrar esta fecha especial. Durante el concierto, los asistentes podrán corear temas clásicos como ‘Mi muñeca me habló’ o ‘Bailan sin César’, en una experiencia que mezcla entretenimiento con recuerdos de infancia.

El gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, informó que este evento tiene como objetivo principal celebrar a las infancias en su día, además de fomentar espacios culturales abiertos al público en la capital. Asimismo, se confirmó que el concierto iniciará en punto de las 19:00 horas en el Zócalo de la CDMX.

Todo el elenco estará presente en el primer cuadro de la Ciudad de México / FB: @31minutosoficial

Evento para toda la familia

Además, las autoridades destacaron que el evento contará con espacios accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida, con el fin de garantizar que todos los asistentes puedan disfrutar del espectáculo.

“Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México. Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra historia. Recuerda: todos nuestros conciertos cuentan con un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida”, dijo la Secretaría de Cultura Capitalina.