Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

West Ham frena al Manchester City y lo aleja del Arsenal en la pelea por la Premier League

West Ham vs. Manchester City empatados a uno | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:23 - 14 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los dirigidos por Guardiola se alejan del liderato de la Premier League

El West Ham United y el Manchester City empataron 1-1 en el London Stadium en duelo correspondiente a la Jornada 30 de la Premier League 2025-2026, un resultado que complica seriamente las aspiraciones del equipo de Pep Guardiola en la lucha por el liderato.

Los Citizens dejaron escapar dos puntos clave en un partido donde comenzaron ganando, pero no pudieron sostener la ventaja ante unos Hammers que reaccionaron rápidamente y defendieron con orden el resto del encuentro. El empate permite al líder, el Arsenal, ampliar la distancia en la cima del campeonato.

Bernardo Silva adelantó al Manchester City

El conjunto visitante tomó la iniciativa desde los primeros minutos y logró abrir el marcador al minuto 31 gracias a Bernardo Silva.

El mediocampista portugués definió con notable calidad tras una asistencia de Omar Marmoush, colocando el balón en la escuadra para poner el 0-1 y darle ventaja al City en el London Stadium.

Con la anotación, el equipo celeste parecía encaminar el partido gracias a su dominio de posesión y a las constantes aproximaciones lideradas por Erling Haaland en el ataque.

Erling Haaland ante el West Ham | AP

Konstantinos Mavropanos respondió para el West Ham

La reacción del West Ham no tardó en llegar. Apenas cuatro minutos después, al 35’, el defensor griego Konstantinos Mavropanos apareció dentro del área para conectar un potente cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Jarrod Bowen, decretando el 1-1 definitivo.

El gol levantó a la afición local y equilibró un partido que se volvió más cerrado en la segunda mitad, con ambos equipos generando algunas oportunidades, pero sin lograr romper nuevamente la igualdad.

Konstantinos Mavropanos anotando ante el Manchester City | AP

Un empate que beneficia al Arsenal

En los minutos finales, el Manchester City presionó en busca del gol del triunfo, pero la defensa del West Ham resistió los ataques y selló un punto valioso.

El empate deja al City más lejos del liderato de la Premier League, que sigue en manos del Arsenal, lo que representa un duro golpe para las aspiraciones del equipo dirigido por Guardiola en la recta final del campeonato. 

West Ham vs. Manchester City compromiso de la Premier League | AP
Últimos videos
Lo Último
18:34 Irak confirma que jugará el repechaje rumbo al Mundial en Monterrey
18:26 ¡Bellissimo! Italia elimina a Puerto Rico y se coloca en las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol
18:14 Cambian y reubican las bancas en el Estadio AKRON de cara a la Copa del Mundo
18:01 Insólita imagen en la Premier League: árbitro queda atrapado entre jugadores del Chelsea antes del partido
17:35 Real Oviedo vence al Valencia con todo y protestas de la afición
17:19 Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México, fallece tras choque en carretera del Edomex
17:19 ¡Uno más! Julían Araujo fuera de la convocatoria del Celtic por lesión
16:47 Simeone elogia a Obed Vargas tras su primera titularidad con Atlético de Madrid: "Jugó bien"
16:43 ¡De último minuto! Fórmula 1 suspende GP de Baréin y Arabia Saudí por conflicto bélico; no habrá carreras en abril
16:34 Kun Agüero reconoce la grandeza del Cruz Azul
Tendencia
1
Futbol ¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
2
Futbol Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"
3
Futbol ¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
4
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
5
Contra ¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar
6
Fórmula 1 Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1: "cambie mi simulador por Mario Kart"
Te recomendamos
Cuerpo técnico de Iraq durante la Copa Árabe en 2025 | GROSBY GROUP
Mundial 2026
14/03/2026
Irak confirma que jugará el repechaje rumbo al Mundial en Monterrey
¡Bellissimo! Italia elimina a Puerto Rico y se coloca en las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
14/03/2026
¡Bellissimo! Italia elimina a Puerto Rico y se coloca en las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol
Cambian y reubican las bancas en el Estadio AKRON de cara a la Copa del Mundo
Futbol
14/03/2026
Cambian y reubican las bancas en el Estadio AKRON de cara a la Copa del Mundo
Insólita imagen en la Premier League: árbitro queda atrapado entre jugadores del Chelsea antes del partido
Futbol
14/03/2026
Insólita imagen en la Premier League: árbitro queda atrapado entre jugadores del Chelsea antes del partido
Real Oviedo vence al Valencia con todo y protestas de la afición
Futbol
14/03/2026
Real Oviedo vence al Valencia con todo y protestas de la afición
Luto en el deporte | FREEPIK
Contra
14/03/2026
Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México, fallece tras choque en carretera del Edomex