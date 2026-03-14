West Ham frena al Manchester City y lo aleja del Arsenal en la pelea por la Premier League

El West Ham United y el Manchester City empataron 1-1 en el London Stadium en duelo correspondiente a la Jornada 30 de la Premier League 2025-2026, un resultado que complica seriamente las aspiraciones del equipo de Pep Guardiola en la lucha por el liderato.

Los Citizens dejaron escapar dos puntos clave en un partido donde comenzaron ganando, pero no pudieron sostener la ventaja ante unos Hammers que reaccionaron rápidamente y defendieron con orden el resto del encuentro. El empate permite al líder, el Arsenal, ampliar la distancia en la cima del campeonato.

Bernardo Silva adelantó al Manchester City

El conjunto visitante tomó la iniciativa desde los primeros minutos y logró abrir el marcador al minuto 31 gracias a Bernardo Silva.

El mediocampista portugués definió con notable calidad tras una asistencia de Omar Marmoush, colocando el balón en la escuadra para poner el 0-1 y darle ventaja al City en el London Stadium.

Con la anotación, el equipo celeste parecía encaminar el partido gracias a su dominio de posesión y a las constantes aproximaciones lideradas por Erling Haaland en el ataque.

Erling Haaland ante el West Ham | AP

Konstantinos Mavropanos respondió para el West Ham

La reacción del West Ham no tardó en llegar. Apenas cuatro minutos después, al 35’, el defensor griego Konstantinos Mavropanos apareció dentro del área para conectar un potente cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Jarrod Bowen, decretando el 1-1 definitivo.

El gol levantó a la afición local y equilibró un partido que se volvió más cerrado en la segunda mitad, con ambos equipos generando algunas oportunidades, pero sin lograr romper nuevamente la igualdad.

Konstantinos Mavropanos anotando ante el Manchester City | AP

Un empate que beneficia al Arsenal

En los minutos finales, el Manchester City presionó en busca del gol del triunfo, pero la defensa del West Ham resistió los ataques y selló un punto valioso.

El empate deja al City más lejos del liderato de la Premier League, que sigue en manos del Arsenal, lo que representa un duro golpe para las aspiraciones del equipo dirigido por Guardiola en la recta final del campeonato.