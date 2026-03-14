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Futbol

Paco Jémez, impresionado con el físico de Adama Traoré: "no es de futbol, es de NFL"

Adama Traoré | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:29 - 13 marzo 2026
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El asistente técnico de Nuno Espírito Santo en el West Ham llenó de elogios al español

El entrenador español Paco Jémez inició hace algunos meses una nueva etapa dentro del futbol inglés. El exdirector técnico de Cruz Azul actualmente forma parte del cuerpo técnico del West Ham United, donde trabaja como asistente de Nuno Espírito Santo en la Premier League.

En una entrevista con El Larguero, Jémez habló sobre su experiencia en el futbol inglés y también compartió su impresión sobre el físico de Adama Traoré, el extremo que se incorporó al club londinense durante el mercado de invierno. El estratega se mostró sorprendido por la condición atlética del futbolista, destacando que su complexión no parece la de un jugador tradicional.

"Es un físico que no es de futbol. Sería más de un jugador de NFL, parece un culturista en versión reducida", comentó el técnico español, quien reconoció que el atacante posee una genética privilegiada que lo hace destacar incluso en una liga tan exigente como la inglesa.

Adama Traoré | AP

Paco Jémez recomienda menos gimnasio a Adama Traoré

A pesar de reconocer sus cualidades físicas, Jémez reveló que incluso le ha recomendado a Adama Traoré reducir su trabajo con pesas. El entrenador considera que su desarrollo físico ya es más que suficiente para competir en el máximo nivel.

“Su físico y su genética son increíbles, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas”, explicó el exentrenador de Cruz Azul.

Según detalló, el futbolista seguirá realizando trabajo de prevención y fortalecimiento en el gimnasio, pero sin enfocarse en levantar peso excesivo, ya que el objetivo principal es evitar lesiones y mantener su rendimiento dentro del campo.

Paco Jémez | @WestHam

El debate entre físico y talento en el futbol moderno

Durante la entrevista, Paco Jémez también reflexionó sobre la importancia del físico en el futbol actual. Reconoció que al llegar al futbol inglés se encontró con jugadores con capacidades atléticas impresionantes, algo que marca diferencia en la competencia.

“Respeto todas las opiniones, de hecho creo que hoy en día el físico es determinante. Cuando he llegado a esta liga me he dado cuenta, aquí ves auténticos animales”, señaló el entrenador español sobre el nivel físico de la Premier League.

Paco Jémez dirige un entrenamiento con Cruz Azul | IMAGO7

Sin embargo, Jémez dejó claro que, pese a la evolución del futbol moderno, sigue creyendo que el talento con el balón debe ser el aspecto principal. Para él, la condición física es un complemento necesario, pero el futbol sigue definiéndose por la capacidad técnica de los jugadores.

“Es verdad que cuando el físico toma tanta importancia, ya solo con ser bueno con la pelota no te llega, tienes que tener un mínimo de condición física para poder competir contra gente que son portentosos. Yo soy de los que piensan que los jugadores tienen que jugar al futbol, y todo lo que tengan demás es un plus”, concluyó el estratega.
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