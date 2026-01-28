Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Raphael Veiga aprueba su fichaje y acelera las negociaciones entre Palmeiras y el América

Veiga en el Mundial de Clubes con Palmeiras | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara 07:43 - 28 enero 2026
El mediocampista brasileño está interesado en llegar al futbol mexicano con las Águilas

El mediocampista brasileño, Raphael Veiga ve con buenos ojos una transferencia al futbol mexicano con América, lo que podría facilitar un acuerdo entre ambos clubes en los próximos días, de acuerdo a reportes de Globo.

El futuro de Raphael Veiga podría estar en México. El mediocampista ha dado su visto bueno para que sus representantes y la directiva del Palmeiras avancen en las negociaciones con el Club América, que ha mostrado un fuerte interés en ficharlo.

Raphael Veiga | MEXSPORT

Consciente de la propuesta presentada a su agente, Veiga considera atractiva la oportunidad de competir en un nuevo mercado y asegurar un último gran contrato en su carrera. Esta disposición del jugador es un factor clave que podría acelerar el proceso de transferencia.

¿Es Veiga el jugador que necesita el América?

América ha sufrido por encontrar un mediocampista creativo para fortalecer el ataque, y el experimentado brasileño cumple el perfil para que la plantilla de las Águilas pueda destacar nuevamente bajo el mando de André Jardine.

¿Cómo va la negociación de América por Veiga?

La oferta inicial del club mexicano consiste en un préstamo con opción de compra, la cual podría convertirse en obligatoria si se cumplen ciertas metas deportivas. Aunque los detalles financieros se mantienen en reserva, las cifras presentadas son consideradas satisfactorias tanto para el Palmeiras como para el propio futbolista.

A sus 30 años, las opciones de Veiga en el mercado europeo son limitadas debido a su edad, lo que convierte a la Liga MX en un destino atractivo. A principios de 2024, el jugador ya había rechazado una oferta del Al-Ettifaq de Arabia Saudita, pero la propuesta del América parece haber captado su interés.

Raphael Veiga, posible fichaje del América | AP

Para que el traspaso se concrete, Palmeiras y América deben ahora definir los términos finales del acuerdo, que incluyen el valor total de la operación y las metas específicas que se incluirán en el contrato. La directiva del club brasileño ha mostrado flexibilidad en el pasado para facilitar la salida de jugadores importantes que desean nuevos desafíos, como ocurrió recientemente con el portero Weverton, quien fue liberado para unirse al Grêmio sin compensación económica.

Mientras las negociaciones se intensifican, Raphael Veiga continúa a las órdenes del técnico Abel Ferreira y fue convocado para el partido de este miércoles contra el Atlético-MG por el Brasileirão, lo que demuestra su compromiso con el equipo hasta que se defina su situación.

Raphael Veiga con Palmeiras | MEXSPORT
