América aún no presenta oferta a Palmeiras por Raphael Veiga

Las negociaciones entre América y Palmeiras avanzan, pero las Águilas aún no lanzan oferta formal para fichar a Raphael Veiga. El club brasileño, si bien aún no ha recibido la propuesta formal, confirma que las negociaciones están en marcha para encontrar un acuerdo. El mediocampista tiene contrato hasta 2027 y ha ganado 11 títulos con el equipo.

Rapahel Veiga en Palmeiras | MEXSPORT

De acuerdo a información del medio brasileño, Globo, Palmeiras y el Club América han iniciado negociaciones para el posible traspaso de Raphael Veiga al fútbol mexicano. Las conversaciones han sido gestionadas por los representantes del jugador, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas.

Negociaciones con agentes

Esta semana, el entorno de Veiga recibió una primera propuesta del América que consiste en un préstamo con opción de compra. Sin embargo, los montos y los detalles específicos de la operación todavía se están discutiendo. Aunque el Palmeiras reconoce que hay diálogos en curso, espera recibir la oferta formalizada una vez que se defina la estructura del traspaso.

Fuentes cercanas al mediocampista consideran que esta vez la negociación tiene posibilidades reales de prosperar, a diferencia de ofertas anteriores, como la del Al-Ettifaq de Arabia Saudita a principios de 2024, que fue rechazada rápidamente tanto por el club como por el jugador.

El interés del América por Veiga ha crecido en los últimos días, impulsado por el técnico André Jardine, quien lo ha incluido en su lista de refuerzos prioritarios para la temporada.

América negocia con Palmeiras por Veiga | MEXSPORT

Desde su llegada al Palmeiras en 2017, con un breve paso por el Athletico Paranaense en 2018, Veiga se ha consolidado como una pieza fundamental del equipo. Con 11 títulos en su palmarés, es el segundo jugador con más campeonatos en la historia del club.

No obstante, el jugador perdió algo de protagonismo en el equipo durante 2025 debido a una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante una parte del año. A pesar de ello, disputó 53 partidos, en los que anotó siete goles y repartió 11 asistencias.

Tras el clásico del fin de semana, el entrenador Abel Ferreira afirmó que cuenta con el mediocampista, pero dejó la decisión final en manos del propio jugador y de la directiva del club. Ferreira citó el caso de Weverton, un jugador que estaba en sus planes pero que optó por irse al Grêmio, como ejemplo de estas situaciones.

"Contábamos con Weverton y él tomó otra decisión. No tengo mucha información, es un asunto que está más en manos de la presidenta, de Barros y de Veiga. Pero claro que cuento con Veiga, no hay forma de decir que no", declaró Abel tras la victoria del sábado.

Las temporadas más destacadas de Veiga fueron en 2022, con 21 goles y siete asistencias, y en 2024, cuando registró 20 goles y siete asistencias.