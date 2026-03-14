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Futbol

Real Oviedo vence al Valencia con todo y protestas de la afición

Equipo de Real Oviedo tras vencer al Valencia en LaLiga I @RealOviedo
Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:35 - 14 marzo 2026
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El equipo asturiano venció por la mínima a los Murciélagos y respira en la zona de descenso

Entre dudas, bajones futbolísticos y protestas de sus aficionados, el equipo del Real Oviedo derrotó por la mínima al equipo del Valencia en el duelo correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga, gracias al único y solitario tanto del español, David Costas. 

Protestas de la afición del Real Oviedo I @Barras_LATAM

¿Resurgimiento en la zona de descenso?

En un partido que perfilaba ser ‘fácil’ para el equipo del Valencia, el Oviedo volvió a mostrar su mejor nivel futbolístico y pese a sufrir en los últimos minutos, este logró hacer valer su localía en el Carlos Tartiere y conseguir tres puntos valiosos para la perla por el descenso.

Pese a la victoria del equipo local, los Murciélagos mostraron sus mejore armas desde el arranque del partido, sin embargo, la ordenada defensa del estratega uruguayo, Guillermo Almada, logró detener a Umar Sadiq y a Javier Guerra Moreno.

Thiago Cruz en el duelo ante Valencia de LaLiga I @RealOviedo

Valencia se hizo de la posesión de la pelota pero con poca claridad en el sector del ataque, aun así, un par de intentos marcaban los primeros avisos del cuadro que visitaba. Por su parte, tal y como le gusta al técnico ex Liga MX, el Oviedo mostró un rostro ofensivo pero con errores puntuales en el último toque. 

Finalmente, tras minutos de angustia y tensión en el estadio de Asturias, una gran jugada de Thiago Cruz Fernández por la banda de la izquierda terminó en un pase al centro para que en un penal en movimiento, David Costas la mandará a guardar a los 31 minutos.

Con todo y un gol más del Oviedo anulado por fuera de lugar, los comandados por Almada lograron derrotar al lugar 13 de la tabla, poniéndose a un punto del Levante y a cinco de dejar la zona de descenso.

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo

Oviedo habla

Otro de los puntos más importantes del duelo entre el Oviedo y el Valencia se suscitó fuera del rectángulo de juego, pues la afición del equipo recién ascendido se propició al respecto en contra de su dueño mayoritario, Grupo Pachuca.

Pese a la victoria en cancha, la afición dejó en evidencia su constante derrota en las gradas, asegurando un mal trato a los socios y dejando un mensaje claro desde el fondo norte del Carlos Tartiere: ‘Oviedo sí, Pachuca no’.

Afición del Real Oviedo protesta contra Grupo Pachuca I @Barras_LATAM
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