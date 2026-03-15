Insólita imagen en la Premier League: árbitro queda atrapado entre jugadores del Chelsea antes del partido

Antes de iniciar el partido entre el Chelsea y el Newcastle, compromiso por la jornada 30 de la Premier League, el árbitro Paul Tierney quedó literalmente rodeado por los jugadores del equipo londinense en el círculo central.

Todo ocurrió cuando los futbolistas del Chelsea realizaron su habitual reunión previa al inicio del partido justo en el centro del campo. El problema fue que el silbante se encontraba sobre el punto de saque, por lo que terminó atrapado en medio del grupo mientras los jugadores daban su charla motivacional.

Chelsea's pregame team huddle today had a special guest—the referee. 😂 pic.twitter.com/9fIcdCJEzx — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) March 14, 2026

Anthony Gordon le da el triunfo al Newcastle ante Chelsea

Más allá del momento curioso previo al encuentro, el partido terminó siendo un duro golpe para el Chelsea en la lucha por puestos europeos.

Chelsea sufriendo la derrota ante Newcastle | AP

El Newcastle se llevó la victoria 1-0 en Stamford Bridge gracias a un gol de Anthony Gordon, quien aprovechó una desatención defensiva para marcar el único tanto del encuentro.

Gol de Anthony Gordon ante el Chelsea | AP

El conjunto local intentó reaccionar durante el resto del partido y generó varias aproximaciones al arco rival, pero la falta de contundencia terminó condenando a los Blues, que cerraron una semana complicada tras otros resultados adversos.

Con este resultado, Newcastle consiguió un triunfo importante en la pelea por los puestos europeos, mientras que el Chelsea volvió a dejar dudas en su rendimiento dentro de la Premier League.