Futbol

América confirma la gravedad de la lesión de Israel Reyes ¿Se pierde el Mundial?

América ya confirmó la gravedad de la lesión de Israel Reyes | IMAGO7
Marcos Olvera García 10:44 - 27 enero 2026
El defensor central de las Águilas del América se lesionó en el partido amistoso ante Bolivia, ya se sabe la gravedad de su lesión y el tiempo de recuperación

América ha confirmado la gravedad de la lesión de Israel Reyes, quien se lesionó durante el partido amistoso de la Selección Mexicana ante su similar de Bolivia.

El equipo de la Liga MX, mediante un comunicado de prensa, comunicó la gravedad de la lesión de Israel Reyes, así como el tiempo de recuperación.

Reyes, que es tomado en cuenta por Javier Aguirre para estar en la próxima Copa del Mundo, sufrió una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos.

Esta lesión no tiene un tiempo de recuperación fijo, por lo que Reyes depende de como vaya evolucionando para saber cuándo volverá a las canchas.

La última vez que Israel Reyes se lesionó fue en 2024, cuando estuvo fuera de acción por 10 días, desde entonces, el jugador azulcrema se había mantenido invicto en el tema de las lesiones.

De entrada, Reyes se estaría perdiendo el partido contra Necaxa, correspondiente a la jornada 4 del torneo Clausura 2026, y el juego de Ida en la Concacaf Champions Cup contra el Club Deportivo Olimpia de Honduras.

Después de esos dos partidos, América jugará contra Rayados de Monterrey, Olimpia (vuelta Concachampions) y frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

