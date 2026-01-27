Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Israel Reyes lanza mensaje tras lesión con la Selección Mexicana

Israel Reyes en partido del América en CL2026 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 09:13 - 27 enero 2026
El jugador de América reveló su situación

La Selección Mexicana culminó su mini gira tras imponerse por la mínima a Panamá y Bolivia; sin embargo, no todo fueron buenas noticias, y es que Israel Reyes terminó por lesionarse en Santa Cruz que provocó su salida del encuentro ante los sudamericanos.

Israel Reyes en concentración con México l IMAGO7

El jugador del América lanzó un mensaje para tranquilizar a sus seguidores a través de redes sociales en la que mencionó que su lesión no es de gravedad a unos días de que el América vuelva a la acción: ““Mi gente parece que todo bien. Saludos a todos y muchas gracias”.

¿Qué sucedió con Israel Reyes?

Tras la pausa de hidratación casi a la mitad de la primera parte, Isra sufrió un golpe que le impidió continuar en el juego. Al minuto 32 de juego, el defensa de las Águilas sufrió un aparente golpe en la rodilla derecha, pues fue en ese costado donde Reyes mostró signos de dolor. Tras quedarse tendido en el césped, las asistencias médicas ingresaron al terreno de juego para una revisión.

Luego de unos minutos en el césped mientras lo evaluaban, se determinó que el defensa de 25 años no podía continuar en el juego. Incluso, Reyes no pudo salir del campo por su propio pie, por lo que el ‘carrito de las desgracias’ tuvo que retirarlo del mismo. Ante esto, las alarmas se encendieron no solo en la Selección Mexicana, sino en América, pues Israel es un elemento recurrente para André Jardine.

Israel Reyes en el México vs Uruguay l IMAGO7

Tras su salida del juego, fue otro de sus compañeros de equipo el que tomó su lugar. Ramón Juárez, defensor de las Águilas, entró en la defensa central del Tricolor, en la cual está acompañado por Everardo López, mientras que en los costados se encuentran Jorge Sánchez y Jesús Gallardo.

Antes de salir lesionado, Israel Reyes era uno de los jugadores más activos de la Selección Mexicana durante este primer tiempo. Durante los 33 minutos que estuvo, el zaguero de América recuperó dos balones, tuvo 100 por ciento de efectividad en sus entradas, ganó un duelo por tierra, completó 31 de 33 pases y efectuó dos trazos largos de manera precisa.

Israel Reyes en duelo ante San Luis l IMAGO7

¿Cuándo vuelve el América?

América se medirá al Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026, juego que ha cambiado de horario debido al concierto de Kanye West que se llevará a cabo en la Plaza de Toros, el duelo de Liga MX en donde las Águilas recibirán a los Rayos se jugará más temprano de lo que estaba programado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Inicialmente, el juego estaba programado para jugarse el 31 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, la gira de Kanye en México coincidía con el juego, por lo que se decidió cambiar el partido a las 16:00hrs.

