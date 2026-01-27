Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul sí buscó a Henry Martín, ¿hay negociación con América?

Cruz Azul sí buscó a Henry Martín
Cruz Azul sí buscó a Henry Martín
Ana Patricia Spíndola Andrade 20:29 - 26 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los cementeros siguen en busca del delantero luego de que la opción de Miguel Borja no se concretó

Con la ventana de transferencias para el Clausura 2026 abierta por un par de días más, los clubes de la Liga MX siguen buscando refuerzos. Uno de los que más llama la atención es Cruz Azul, del cual se dice que hay interés en Henry Martín, referente de su acérrimo rival, América

Desde finales de 2026, con la salida de Ángel Sepúlveda rumbo a Chivas, la Máquina está en busca de un nuevo delantero. Miguel Borja era la opción e incluso el colombiano viajó a México, pero la tardanza en liberar la plaza de extranjero acabó con las negociaciones y el jugador ahora militará Arabia Saudita. 

En ese contexto, la directiva comandada por Iván Alonso sigue en la búsqueda de un atacante, pero con el tiempo cada vez limitado para encontrar un fichaje que encaje en el esquema de Nicolás Larcamón. Y aunque esta semana circuló el rumor del interés en Henry, se trata de un fichaje poco probable. 

Circuló el rumor del interés de Cruz Azul en Henry Martin
Circuló el rumor del interés de Cruz Azul en Henry Martin

Sí hubo interés en Henry Martin, no fue para el Clausura 2026

De acuerdo con Carlos Ponce de León, la Máquina sí pensó en la posibilidad de fichar al atacante azulcrema. No obstante, la fuente mencionada detalló que dicho interés fue hace un año, es decir, para el Clausura 2025 y antes de la renovación de Sepúlveda con el equipo cementero. 

Fue en febrero de 2025 que el ahora delantero rojiblanco extendió su vínculo hasta diciembre de 2026. No completó su contrato, precisamente por su traspaso al Rebaño, que tras el Apertura 2025 pagó por la cláusula del veterano delantero de 34 años. 

Esta es la información que se tiene del interés en Henry Martin
Esta es la información que se tiene del interés en Henry Martin

¿Qué perfil busca Cruz Azul para su delantero? 

En ese sentido, la edad es otro factor por el cual la Máquina ya no mantuvo el interés en Henry Martin. El jugador yucateco es apenas un año menor que Sepúlveda y cumplirá 34 en noviembre de este 2026, por lo que ya no encaja con el perfil que busca el conjunto celeste. 

De acuerdo con Ponce de León, actualmente Cruz Azul quiere un delantero de menos de 30 años, además de "sano y confiable físicamente". Durante el 2025, Henry fue muy irregular por diversos malestares, incluido un esguince de rodilla, y jugó 22 de 49 partidos posibles a lo largo de los 12 meses en las diferentes competencias. 

Fue antes de la salida de Ángel Sepúlveda que Cruz Azul sondeó a Henry
Fue antes de la salida de Ángel Sepúlveda que Cruz Azul sondeó a Henry

Incluso en el actual Clausura 2026 no ha sumado minutos porque se prioriza su recuperación física. Con ello en mente, aunque en el pasado hubo interés, actualmente no es el jugador que la Máquina quiere para apuntalar su ataque, a lado de Gabriel 'Toro' Fernández. 

Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026