Cruz Azul sí buscó a Henry Martín, ¿hay negociación con América?

Con la ventana de transferencias para el Clausura 2026 abierta por un par de días más, los clubes de la Liga MX siguen buscando refuerzos. Uno de los que más llama la atención es Cruz Azul, del cual se dice que hay interés en Henry Martín, referente de su acérrimo rival, América.

Desde finales de 2026, con la salida de Ángel Sepúlveda rumbo a Chivas, la Máquina está en busca de un nuevo delantero. Miguel Borja era la opción e incluso el colombiano viajó a México, pero la tardanza en liberar la plaza de extranjero acabó con las negociaciones y el jugador ahora militará Arabia Saudita.

En ese contexto, la directiva comandada por Iván Alonso sigue en la búsqueda de un atacante, pero con el tiempo cada vez limitado para encontrar un fichaje que encaje en el esquema de Nicolás Larcamón. Y aunque esta semana circuló el rumor del interés en Henry, se trata de un fichaje poco probable.

Circuló el rumor del interés de Cruz Azul en Henry Martin

Sí hubo interés en Henry Martin, no fue para el Clausura 2026

De acuerdo con Carlos Ponce de León, la Máquina sí pensó en la posibilidad de fichar al atacante azulcrema. No obstante, la fuente mencionada detalló que dicho interés fue hace un año, es decir, para el Clausura 2025 y antes de la renovación de Sepúlveda con el equipo cementero.

Fue en febrero de 2025 que el ahora delantero rojiblanco extendió su vínculo hasta diciembre de 2026. No completó su contrato, precisamente por su traspaso al Rebaño, que tras el Apertura 2025 pagó por la cláusula del veterano delantero de 34 años.

Esta es la información que se tiene del interés en Henry Martin

¿Qué perfil busca Cruz Azul para su delantero?

En ese sentido, la edad es otro factor por el cual la Máquina ya no mantuvo el interés en Henry Martin. El jugador yucateco es apenas un año menor que Sepúlveda y cumplirá 34 en noviembre de este 2026, por lo que ya no encaja con el perfil que busca el conjunto celeste.

De acuerdo con Ponce de León, actualmente Cruz Azul quiere un delantero de menos de 30 años, además de "sano y confiable físicamente". Durante el 2025, Henry fue muy irregular por diversos malestares, incluido un esguince de rodilla, y jugó 22 de 49 partidos posibles a lo largo de los 12 meses en las diferentes competencias.

Fue antes de la salida de Ángel Sepúlveda que Cruz Azul sondeó a Henry