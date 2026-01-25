Hormiga González y otros jugadores jóvenes que despuntaron antes de un Mundial

La Selección Mexicana se encuentra a la vuelta de la esquina para disputar un Mundial más en su historia, varios futbolistas jóvenes han aprovechado el escenario previo a una Copa del Mundo para despuntar, ganarse un lugar y cambiar el rumbo de su carrera tal como lo ha catapultado la Armando "Hormiga" González, quien comienza a llamar la atención por su crecimiento acelerado y su proyección con el Tricolor a pocos meses.

El jugador de las Chivas ha emergido como una de las caras nuevas más prometedoras en el proceso rumbo al Mundial. Su desparpajo dentro del área rival lo han colocado rápidamente en el radar del cuerpo técnico, consolidándose como un futbolista que no teme asumir responsabilidades pese a su corta edad.

Hormiga González l MEXSPORT

Andrés Guardado l Alemania 2006

Casos similares se han repetido en distintos procesos mundialistas. Andrés Guardado, por ejemplo, irrumpió antes del Mundial de Alemania 2006, convirtiéndose en titular indiscutible con apenas 19 años y marcando una generación completa del futbol mexicano.

Giovani dos Santos l Sudáfrica 2010

Otro ejemplo emblemático es el de Giovani dos Santos, quien llegó a Sudáfrica 2010 como una de las grandes promesas, luego de brillar a nivel juvenil y mostrar destellos de talento que lo posicionaron como una pieza clave del ataque nacional.

Giovani dos Santos l MEXSPORT

Héctor Herrera l Brasil 2014

En el ciclo previo a Brasil 2014, Héctor Herrera dio el salto definitivo con la Selección, consolidándose como un mediocampista de equilibrio y llegada, rol que terminó siendo fundamental durante el Mundial y en los años posteriores.

Hirving Lozano l Rusia 2018

Más recientemente, jóvenes como Hirving “Chucky” Lozano explotaron justo antes de Rusia 2018, ganándose un sitio fijo y dejando huella con actuaciones determinantes, confirmando que el Tricolor suele encontrar talento emergente en momentos clave.

Hirving Lozano l MEXSPORT

Armando González l EUA, México y Canadá 2026

Estos antecedentes refuerzan la narrativa que hoy rodea a Hormiga González: la de un futbolista que aparece en el momento justo y que puede convertirse en una de las grandes sorpresas del próximo Mundial si mantiene su progresión.

La historia demuestra que los Mundiales no solo consagran figuras, también revelan talentos. Y en ese camino, Hormiga González se perfila como uno de los nombres llamados a escribir su propia página con la Selección Mexicana.

