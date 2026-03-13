La Selección de Brasil presenta su segundo uniforme en una histórica alianza

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y Jordan Brand presentaron este jueves en São Paulo la nueva equipación de la Selección de Brasil. Con ello, sellaron una colaboración histórica que lleva el icónico logotipo del Jumpman, por primera vez, a la camiseta de una selección nacional.

Las prendas, diseñadas para generar un impacto inmediato, han sido desarrolladas con la innovadora tecnología Aero-FIT, reflejando la unión de dos potencias legendarias que trascienden el deporte. El debut de este nuevo uniforme está programado para el amistoso contra Francia el próximo 26 de marzo, de cara a la Copa del Mundo.

¿Cómo es el nuevo uniforme de la Selección de Brasil?

La camiseta de la selección brasileña con Jordan Brand introduce una mentalidad de élite en el terreno de juego. Su diseño se inspira en los colores, patrones y estampados de los depredadores más veloces y formidables de Brasil.

Aunque mantiene los tradicionales amarillo y azul del fútbol brasileño, el uniforme incorpora el icónico estampado 'Elephant Print' de Jordan Brand, introducido por Tinker Hatfield en las Air Jordan 3 en 1988. Esta fusión crea una expresión única en el campo que une dos culturas distintas de grandeza.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, y el delantero de la selección brasileña, Vinicius Jr., destacaron la magnitud de esta alianza con Jordan Brand. "Este lanzamiento simboliza la unión entre dos referentes globales que comparten audacia, innovación y pasión por el deporte".

"Ver el Jumpman en nuestra camiseta refuerza la potencia cultural del fútbol brasileño y la capacidad de Brasil para inspirar al mundo. Estamos orgullosos de este momento y confiamos en que esta camiseta representará, dentro y fuera del campo, la energía y la grandeza de nuestra selección", afirmó Samir Xaud.

Jugadores de Brasil con la nueva equipación | X: @CBF_Futebol

"Para cada niño en Brasil que sueña con un balón en los pies, esta asociación significa algo enorme. Que Jordan Brand y nuestra selección se unan es más que fútbol: es cultura y grandeza juntas. Esto inspira a la nueva generación a jugar con estilo, libertad y orgullo cada vez que salimos al campo", expresó Vini Jr.

Los detalles de la nueva equipación de la Verdeamarela

El diseño audaz y exclusivo de la equipación cobra vida gracias a la tecnología de refrigeración Aero-FIT, que proporciona la máxima transpirabilidad para un alto rendimiento. Producida a partir de residuos textiles 100 % reciclados, esta innovación de Nike está diseñada para permitir una mayor circulación de aire entre la piel y el tejido.

La tecnología cuenta con zonas de malla elípticas que hacen que el flujo de aire sea más visible e intuitivo, ayudando a los jugadores a mantenerse secos cuando el partido se intensifica. Además, el material es un 11 % más ligero y hasta un 238 % más transpirable, elevando el confort y el rendimiento en el campo.

La colección Jordan Brand x Brasil se completa con una línea de ropa de entrenamiento con tecnología Aero-FIT y las botas de fútbol Tiempo, ambas diseñadas para combinar a la perfección con la que promete ser la segunda equipación más temida del fútbol.

Las primeras piezas de la colección Jordan Brand x Brasil ya están disponibles en la aplicación de Nike y en nike.com.br/jordan desde este jueves. A partir del viernes, la colección se lanzará en todo el mercado brasileño.

Vinicius Jr con el nuevo uniforme de Brasil | X: @CBF_Futebol