Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La Selección de Brasil presenta su segundo uniforme en una histórica alianza

Brasil presentó su nueva equipación rumbo a la Copa del Mundo | X: @CBF_Futebol
Brasil presentó su nueva equipación rumbo a la Copa del Mundo | X: @CBF_Futebol
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:59 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La nueva camiseta se estrenará en el amistoso contra Francia, según informó el equipo

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y Jordan Brand presentaron este jueves en São Paulo la nueva equipación de la Selección de Brasil. Con ello, sellaron una colaboración histórica que lleva el icónico logotipo del Jumpman, por primera vez, a la camiseta de una selección nacional.

Las prendas, diseñadas para generar un impacto inmediato, han sido desarrolladas con la innovadora tecnología Aero-FIT, reflejando la unión de dos potencias legendarias que trascienden el deporte. El debut de este nuevo uniforme está programado para el amistoso contra Francia el próximo 26 de marzo, de cara a la Copa del Mundo.

¿Cómo es el nuevo uniforme de la Selección de Brasil?

La camiseta de la selección brasileña con Jordan Brand introduce una mentalidad de élite en el terreno de juego. Su diseño se inspira en los colores, patrones y estampados de los depredadores más veloces y formidables de Brasil.

Aunque mantiene los tradicionales amarillo y azul del fútbol brasileño, el uniforme incorpora el icónico estampado 'Elephant Print' de Jordan Brand, introducido por Tinker Hatfield en las Air Jordan 3 en 1988. Esta fusión crea una expresión única en el campo que une dos culturas distintas de grandeza.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, y el delantero de la selección brasileña, Vinicius Jr., destacaron la magnitud de esta alianza con Jordan Brand. "Este lanzamiento simboliza la unión entre dos referentes globales que comparten audacia, innovación y pasión por el deporte".

"Ver el Jumpman en nuestra camiseta refuerza la potencia cultural del fútbol brasileño y la capacidad de Brasil para inspirar al mundo. Estamos orgullosos de este momento y confiamos en que esta camiseta representará, dentro y fuera del campo, la energía y la grandeza de nuestra selección", afirmó Samir Xaud.
Jugadores de Brasil con la nueva equipación | X: @CBF_Futebol
Jugadores de Brasil con la nueva equipación | X: @CBF_Futebol

"Para cada niño en Brasil que sueña con un balón en los pies, esta asociación significa algo enorme. Que Jordan Brand y nuestra selección se unan es más que fútbol: es cultura y grandeza juntas. Esto inspira a la nueva generación a jugar con estilo, libertad y orgullo cada vez que salimos al campo", expresó Vini Jr.

Los detalles de la nueva equipación de la Verdeamarela

El diseño audaz y exclusivo de la equipación cobra vida gracias a la tecnología de refrigeración Aero-FIT, que proporciona la máxima transpirabilidad para un alto rendimiento. Producida a partir de residuos textiles 100 % reciclados, esta innovación de Nike está diseñada para permitir una mayor circulación de aire entre la piel y el tejido.

La tecnología cuenta con zonas de malla elípticas que hacen que el flujo de aire sea más visible e intuitivo, ayudando a los jugadores a mantenerse secos cuando el partido se intensifica. Además, el material es un 11 % más ligero y hasta un 238 % más transpirable, elevando el confort y el rendimiento en el campo.

La colección Jordan Brand x Brasil se completa con una línea de ropa de entrenamiento con tecnología Aero-FIT y las botas de fútbol Tiempo, ambas diseñadas para combinar a la perfección con la que promete ser la segunda equipación más temida del fútbol.

Las primeras piezas de la colección Jordan Brand x Brasil ya están disponibles en la aplicación de Nike y en nike.com.br/jordan desde este jueves. A partir del viernes, la colección se lanzará en todo el mercado brasileño.

Vinicius Jr con el nuevo uniforme de Brasil | X: @CBF_Futebol
Vinicius Jr con el nuevo uniforme de Brasil | X: @CBF_Futebol

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
20:11 ¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
20:03 Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
19:59 Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
19:46 ¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
19:11 ¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
19:07 Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
19:02 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Monterrey?
19:02 No aguantó el picante... turista alemán pierde demanda de 100 mil dólares contra taquería mexicana
18:59 La Selección de Brasil presenta su segundo uniforme en una histórica alianza
18:39 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Necaxa?
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Empelotados
12/03/2026
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
Box
12/03/2026
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Contra
12/03/2026
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Kyler Murray tras derrota con Cardinals | AP
NFL
12/03/2026
¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
Contra
12/03/2026
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo