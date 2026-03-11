Neymar explota contra los rumores en Brasil tras su última lesión: "Es muy difícil ser yo"

Justo cuando Carlo Ancelotti lo tenía en la mira para el Mundial de 2026, Neymar ha vuelto a ser noticia por una lesión. El delantero del Santos, dirigido por Juan Pablo Vojvoda, no fue convocado para el partido contra Mirassol, lo que desató una ola de especulaciones en Brasil que vinculan su ausencia a la ya famosa "maldición del cumpleaños de su hermana". Cansado de las críticas, el astro brasileño utilizó sus redes sociales para hacer un contundente descargo.

Neymar en celebración de un gol con Santos FC | AP

"Mucha gente está creando muchas teorías sobre lo que me pasa. Si juego lesionado, como decían el año pasado, me equivoco. Si pienso sólo en mí, me equivoco. Si me reservo, me equivoco. Si juego con dolor o con algo que pueda agravar, me equivoco. Es complicado. Es muy difícil acertar. Muy difícil complacer a todos", expresó el capitán del Peixe.

NEYMAR ESTALLA ANTE SU CIRCULO CERCANO

El futbolista también mostró su frustración con las versiones que circulan sobre su vida personal.

"Y lo que más me sorprende son las personas, son estas personas que parecen estar a mi lado todos los días y empiezan a inventar historias para decir esto, hablando como si fuera la verdad más grande del mundo, como si fueran dueños de la razón. Es demasiado difícil ser yo. Tengo que tener paciencia para aguantarlo", añadió.

La polémica resurgió a raíz de la celebración del 30º cumpleaños de su hermana Rafaella, que tendrá lugar este jueves en Río de Janeiro. Periodistas brasileños no tardaron en señalar una llamativa coincidencia que se ha repetido durante las últimas once temporadas: Neymar no ha jugado partidos en fechas cercanas al aniversario de su hermana.

Neymar con Brasil en Qatar 2022 | IMAGO7

Esta racha comenzó en 2015 y 2016, cuando militaba en el Barcelona y se perdió los partidos por suspensión. Posteriormente, vistiendo las camisetas del Paris Saint-Germain, Al Hilal y ahora Santos, las ausencias se debieron a diversas lesiones o molestias físicas que coincidieron con el cumpleaños de Rafaella.

La situación actual tiene un agravante: Carlo Ancelotti había viajado con la intención de observar su rendimiento de cara al próximo Mundial. Sin embargo, una nueva lesión le impidió a Neymar disputar el encuentro, que finalizó con un empate 2-2 gracias a un doblete de Gabriel Gabigol Barbosa, dejando un mar de dudas sobre el futuro del delantero.