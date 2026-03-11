Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Mundial 2026 ayudará al crecimiento de México? Esto dicen especialistas

México será una de las sedes del Mundial 2026. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:38 - 11 marzo 2026
El evento deportivo más grande del mundo llegará a México en 2026, pero analistas advierten que su efecto económico podría ser menor de lo que muchos esperan.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, genera expectativas sobre un posible impulso económico para el país. Sin embargo, especialistas advierten que su impacto en el crecimiento económico nacional podría ser limitado.

De acuerdo con analistas financieros, el torneo tendrá efectos positivos en algunos sectores como turismo y servicios, pero no será suficiente para impulsar de manera significativa la economía mexicana ni modificar su ritmo de crecimiento.

México será sede del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá/FIFA l X:miseleccionmx

Especialistas prevén impacto económico “pequeño”

Especialistas consideran que el impacto del torneo en la economía nacional será relativamente pequeño.

Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays, explicó que el evento tendrá una “contribución pequeña” al desempeño económico del país.

El analista señaló que, aunque se espera un aumento en la llegada de turistas durante el torneo, este efecto no será determinante, ya que México ya registra una tendencia creciente en el número de visitantes internacionales.

Además, el Mundial de 2026 será compartido entre tres países, lo que significa que el impacto económico se distribuirá entre las sedes de Norteamérica.

Efectos en precios y turismo serían temporales

De acuerdo con los especialistas, el efecto económico del torneo se concentrará principalmente en sectores relacionados con el turismo y los servicios, como:

  • Hoteles

  • Restaurantes

  • Transporte aéreo

  • Servicios turísticos

También se espera que el impacto en los precios sea temporal y limitado, principalmente durante los meses en que se realice el torneo.

La actividad económica del Mundial se concentraría en sectores como hoteles, restaurantes y transporte. / Pixabay

Casillas explicó que el posible aumento en precios se daría solo en algunos sectores y durante un periodo corto, principalmente entre junio y julio, cuando se dispute la Copa del Mundo.

Analistas prevén que el impacto del torneo en precios será temporal. / Pixabay

Infraestructura y gasto público, factores que limitan el impacto

Otro elemento que reduce el efecto económico del Mundial es que México no ha realizado grandes inversiones en nueva infraestructura para el evento, a diferencia de otros países anfitriones en el pasado.

Esto significa que el torneo tampoco generará una presión importante en las finanzas públicas ni dejará una “resaca fiscal”, como ocurrió en otras sedes mundialistas donde se construyeron grandes obras para el evento, como el caso de Brasil en 2014.

Además, el impacto territorial será acotado, ya que los partidos en México se realizarán únicamente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las ciudades sede del Mundial 2026 concentrarán la mayor presión inflacionaria. / Pixabay
