¿Cuándo y dónde ver la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Con miras a la Liguilla. Después de la pausa por la Fecha FIFA, el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil regresa a la actividad y el panorama rumbo a la Fase Final empieza a tomar forma. Rayads de Monterrey llega como líder invicto del certamen, mientras que Chivas, que venció a América en su partido reprogramado de la Jornada 10, busca acercarse a las regias.

Con la remontada ante las Águilas, el equipo de Antonio Contreras llegó a 25 puntos y está a uno de la Pandilla. Sin embargo, no tendrá oportunidad de alcanzarla en esta fecha, ya que su compromiso ante FC Juárez tuvo que reprogramarse hasta abril, debido al cambio en el calendario por el Clásico Nacional. Por lo que Monterrey tendrá oportunidad de poner distancia en el liderato.

Carolina Jaramillo en celebración en el partido de Chivas contra América | IMAGO 7

Sin embargo, el equipo dirigido por Amandine Miquel no puede confiarse. Aunque han sido el equipo más regular del certamen, las regias visitan el Estadio El Encanto, donde Mazatlán se mantiene invicto por ahora. Las Cañoneras han sido la revelación del torneo con 15 puntos, los mismos que Cruz Azul en el octavo lugar pero con menor diferencia de goles.

Aunque históricamente Monterrey es superior a Mazatlán, el equipo sinaloense ya dio una sorpresa en casa este semestre, cuando rescató el empate sin goles ante Tigres con una jugadora menos en la Jornada 9. Por lo que Rayadas no puede confiarse si quiere mantener su ventaja sobre Chivas, además de Pachuca y Toluca, que enfrentan a Tijuana y Pumas, respectivamente.

Myra Delgadillo y Vasthy Delgado en disputa del balón en el partido entre Tigres y Mazatlán en el Clausura 2026 | IMAGO 7

A reencontrarse con el triunfo

Por otra parte, América es otro equipo a seguir en la Fecha 11. Las Águilas regresan a Ciudad de México tras su derrota en Guadalajara y tratarán de fortalecerse para sumar nuevamente de a tres, luego de dos partidos seguidos sin ganar por el empate ante Rayadas y el descalabro ante Chivas. Las dirigidas por Ángel Villcampa recibirán a León, que con 12 puntos mantiene la esperanza de meterse en zona de Liguilla.

Montse Saldívar y Geyse Ferreira en el Clásico de Chivas ante América | IMAGO 7

Horario, canal y dónde ver la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil