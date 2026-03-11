Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:55 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Regresa la actividad de la Liga MX Femenil y el panorama rumbo a Liguilla empieza a tomar forma

Con miras a la Liguilla. Después de la pausa por la Fecha FIFA, el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil regresa a la actividad y el panorama rumbo a la Fase Final empieza a tomar forma. Rayads de Monterrey llega como líder invicto del certamen, mientras que Chivas, que venció a América en su partido reprogramado de la Jornada 10, busca acercarse a las regias.

Con la remontada ante las Águilas, el equipo de Antonio Contreras llegó a 25 puntos y está a uno de la Pandilla. Sin embargo, no tendrá oportunidad de alcanzarla en esta fecha, ya que su compromiso ante FC Juárez tuvo que reprogramarse hasta abril, debido al cambio en el calendario por el Clásico Nacional. Por lo que Monterrey tendrá oportunidad de poner distancia en el liderato.

Carolina Jaramillo en celebración en el partido de Chivas contra América | IMAGO 7
Carolina Jaramillo en celebración en el partido de Chivas contra América | IMAGO 7

Sin embargo, el equipo dirigido por Amandine Miquel no puede confiarse. Aunque han sido el equipo más regular del certamen, las regias visitan el Estadio El Encanto, donde Mazatlán se mantiene invicto por ahora. Las Cañoneras han sido la revelación del torneo con 15 puntos, los mismos que Cruz Azul en el octavo lugar pero con menor diferencia de goles.

Aunque históricamente Monterrey es superior a Mazatlán, el equipo sinaloense ya dio una sorpresa en casa este semestre, cuando rescató el empate sin goles ante Tigres con una jugadora menos en la Jornada 9. Por lo que Rayadas no puede confiarse si quiere mantener su ventaja sobre Chivas, además de Pachuca y Toluca, que enfrentan a Tijuana y Pumas, respectivamente.

Myra Delgadillo y Vasthy Delgado en disputa del balón en el partido entre Tigres y Mazatlán en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Myra Delgadillo y Vasthy Delgado en disputa del balón en el partido entre Tigres y Mazatlán en el Clausura 2026 | IMAGO 7

A reencontrarse con el triunfo

Por otra parte, América es otro equipo a seguir en la Fecha 11. Las Águilas regresan a Ciudad de México tras su derrota en Guadalajara y tratarán de fortalecerse para sumar nuevamente de a tres, luego de dos partidos seguidos sin ganar por el empate ante Rayadas y el descalabro ante Chivas. Las dirigidas por Ángel Villcampa recibirán a León, que con 12 puntos mantiene la esperanza de meterse en zona de Liguilla.

Montse Saldívar y Geyse Ferreira en el Clásico de Chivas ante América | IMAGO 7
Montse Saldívar y Geyse Ferreira en el Clásico de Chivas ante América | IMAGO 7

Horario, canal y dónde ver la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

  • Atlético San Luis vs Puebla | Miércoles 11 de marzo | 19:00 hrs | ESPN

  • Cruz Azul vs Necaxa | Jueves 12 de marzo | 15:45 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

  • Toluca vs Pumas | Jueves 12 de marzo | 18:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

  • Gallos Femenil vs Atlas | Jueves 12 de marzo | 19:00 hrs | Fox One

  • Pachuca vs Tijuana | Jueves 12 de marzo | 19:06 hrs | Fox One y Tubi

  • Tigres vs Santos | Jueves 12 de marzo | 20:00 hrs | Fox One

  • Mazatlán vs Rayadas | Jueves 12 de marzo | 21:10 hrs | Fox One y Tubi

  • América vs León | Viernes 13 de marzo | 20:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

Últimos videos
Lo Último
17:27 El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
17:20 Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
17:17 ¿Irán fuera del Mundial 2026? México asegura que la FIFA no ha notificado nada
16:52 Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
16:51 ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
16:35 Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box
16:34 ¡Sueñan con ‘Cuartos’! Bodo/Glimt golea a Sporting Lisboa en la Ida de los ‘Octavos’ de Champions
16:31 ¡Se queda! Daniel Jones firma extensión de contrato con los Indianapolis Colts
16:09 Real Madrid golea al Manchester City con 'hat-trick' de Federico Valverde
16:07 Bolero muere tras desvanecerse en calles del Centro de la CDMX mientras trabajaba
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
Contra
11/03/2026
El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
Futbol
11/03/2026
Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
¿Irán fuera del Mundial 2026? México asegura que la FIFA no ha notificado nada
Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
Futbol
11/03/2026
Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
Carlos Vela presumió su asistencia al Super Bowl | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box
Contra
11/03/2026
Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box