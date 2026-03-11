Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida

Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:20 - 11 marzo 2026
Los 16 mejores equipos de Europa ya saben lo que necesitan para conseguir el ‘soñado’ pase a Cuartos

Finalmente terminó la espera y el mejor momento de la UEFA Champions League llegó. Tras una Fase de Liga pareja, comenzaron los Octavos de Final con los 16 mejores equipos de Europa, mismos que ya conocen el camino necesario para superar a su rival y colocarse en la fase de Cuartos de Final.

Bodø/Glimt vence 3-0 al Sporting l AP

Sorpresas y triunfos 

Tras definirse los cruces en la fase de Octavos mucho se especulo sobre los favoritos para llevarse su serie, sin embargo, las cosas fueron totalmente distintas para algunos equipos, los cuales llegaban en el papel de ‘favoritos’ y resultó suceder todo lo contrario. 

La primera gran sorpresa se vivió en Turquía, cuando el Galatasaray se impuso con un solitario gol de Mario Lemina ante el Liverpool de Arne Slot , el cual aparece contar sus horas en el cuadro Red. 

Real Madrid vence 3-0 al Manchester City | AP

La segunda sorpresa se suscitó en el Estadio alemán del BayArena, donde el equipo del Bayer Leverkusen consignó un amargo empate ante el Arsenal, que de no haber sido por un penal en los minutos finales hubiera caído ante el cuadro de las aspirinas.

Otro de los duelos cerrados que fueron contrario a lo que el público esperaba fue la llave del Newcastle ante el Barcelona, la cual terminó con juego de Ida cerrado con un marcador de 1-1, dejando la puerta abierta para ambos planteles. 

Finalmente el equipo que comenzó a salir del papel de ‘sorpresa’, para ser una realidad,  el Bodo/Glimt. El conjunto de Noruega logró vencer al Sporting de Portugal con un marcador de 3-0 en casa, poniendo medio pie en los cuartos por primera vez en su historia.

Federico Valverde | AP

Series… ¿terminadas?

Caso contrario a los primeros duelos, hubo un par donde los equipos lograron imponerse ante sus rivales de una manera ‘abultada’ lo cual los pone en altas posibilidades de calificar a la siguiente etapa. El primero de ellos fue el cuadro del Atlético de Madrid, el cual se impuso 5-2 en el Metropolitano al Tottenham.

Otro español que logró llevarse una importante victoria en casa fue el 17 veces campeón de Europa, Real Madrid. Con todo y sus bajas el equipo de Álvaro Arbeloa superó 3-0 en el Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola

Bayern pudo haber definido ya su Eliminatoria | AP

Un caso más de amplia superioridad en los duelos fue el que se llevó a cabo en el New Balance Arena, donde el Atalanta de la Serie A poco y nada pudo hacer ante el Bayern Múnich, cayendo por un fatídico marcador de 1-6.

Finalmente, el actual campeón de la competencia, Paris Saint-Germain, tuvo su revancha de la final del Mundial de Clubes. El equipo parisino recibió al Chelsea, en un juego que terminó 5-2 para el amo y señor del Parque d e los Príncipes.

Raphinha despeja el balón durante el partido entre Newcastle y Barcelona en la Champions League | AP
Raphinha despeja el balón durante el partido entre Newcastle y Barcelona en la Champions League | AP

¿Qué necesita cada equipo para avanzar?

Barcelona vs Newcastle (1-1)

  • Barcelona: Ganar por cualquier marcador.

  • Newcastle: Ganar por cualquier marcador. 

Liverpool vs Galatasaray (0-1) 

  • Galatasaray: Cualquier empate por cualquier cantidada de goles.

  • Liverpool: Ganar por un marcador de más de dos goles (2-0, 3-1, 4-2), o en su defecto ganar por un gol para mandar a tiempos extra (2-1, 3-2, 4-3).

Tottenham vs Atlético de Madrid (2-5)

  • Atlético: Ganar o empatar por cualquier marcador y derrota por menos de tres goles (2-0, 3-1, 4-2).

  • Tottenham: Ganar por más de tres goles (4-0, 5-1, 6-2),  en caso de tiempo extra ganar por tres goles.

Bayern vs Atalanta (6-1)

  • Bayern: Ganar o empatar por cualquier cantidada de goles, perder por menos de cinco goles (0-4, 1-5, 2-6)

  • Atalanta: Ganar por más de cinco goles (0-6, 1-7, 2-8), en caso de buscar tiempo extra ganar por cinco goles.

Arsenal vs Leverkusen (1-1)

  • Arsenal: Ganar por cualquier resultado

  • Leverkusen: Ganar por cualquier resultado

Chelsea vs PSG (2-5)

  • Chelsea: Ganar por más de tres goles (4-0, 5-1, 6-2), en caso de tiempo extra ganar por tres goles. 

  • PSG: Ganar o empatar por cualquier marcador.

Sporting vs Bodo/Glimnt  (0-3)

  • Sporting: Ganar por más de tres goles (4-0, 5-1, 6-2), en caso de buscar tiempo extra ganar por tres goles. 

  • Bodo: Ganar o empatar por cualquier marcador.

Manchester City vs Real Madrid (0-3)

  • City: Ganar por más de tres goles (3-0, 4-1, 5-2),en caso de tiempo extra ganar por tres goles. 

  • Madrid: Ganar o empatar con cualquier marcador. 

PSG celebrando el gol de Khvicha Kvaratskhelia l AP
