Futbol

¡UNIDAS! El detalle de Toluca en el Día Internacional de la Mujer

El jugador mexicano regresó a las canchas después de varios meses de inactividad; buscará llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:56 - 08 marzo 2026
Los Diablos Rojos concretaron una victoria más en el marco del 8M con un detalle extra dedicado a las mujeres

A lo largo del Día Internacional de la Mujer, varios equipos de los diferentes deportes han expresado su apoyo para conmemorar esta fecha importante, ya sea con publicaciones en redes sociales o con algún otro detalle directo con la actividad deportiva de sus clubes.

En esta ocasión, fue el actual bicampeón del futbol mexicano, el cuadro de los Diablos Rojos del Toluca, quienes han mostrado un detalle alusivo al día dedicado a todas las mujeres que forman parte del equipo en cualquiera de sus ámbitos.

Estadio Nemesio Diez a solo horas del partido ante Bravos | Imago7

Toluca también conmemora el 8M

Los Diablos Rojos vencieron este domingo 8 de marzo a los Bravos de Juárez por un marcador final de 3-1, partido que ha significado mucho no solo por la consecución de los tres puntos sino también por el regreso de Alexis Vega a las canchas tras una larga ausencia por lesión desde la Final del Apertura 2025.

Como detalle extra en la indumentaria de los jugadores que fueron protagonistas de este partido, el club escarlata agregó unas playeras y un dorsal especiales para conmemorar la fecha.

La playera adicional en cuestión fue impresa con el mensaje: "El futbol crece con el trabajo de mujeres en cada área; cada rol cuenta, cada talento suma". En cuanto al dorsal, abajo del número 8 en las camiseta venía escrita la palabra "Unidas".

¿Cómo le fue al equipo femenil de los Diablos?

La rama femenil de Toluca no jugó este fin de semana, al igual que todos los demás de la Liga MX Femenil, ya que fue Fecha FIFA y la Selección Mexicana jugó en contra de Brasil, ganándoles 1-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En cuanto al Clausura 2026, las Diablas se ubican en el cuarto lugar de la tabla, solamente por debajo de Rayadas, Tuzas y Chivas; a su regreso a la actividad en liga, estarán enfrentando en la Jornada 11 a Pumas en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca Femenil en el Estadio TSM para el duelo ante Santos | Imago7

Las escarlatas también cuentan con una de las mejores goleadoras del campeonato, ya que la francesa Eugenie Le Sommer está empatada en primer lugar de la tabla de goleo junto a Charlyn Corral de Pachuca y Diana Ordoñez de Tigres.

