Contra

¿Habrá clases el 9 de marzo de 2026 en México? Esto se sabe sobre el paro nacional Un Día Sin Nosotras

El paro nacional “Un Día Sin Nosotras” se realiza cada 9 de marzo para visibilizar la violencia contra las mujeres en México./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:35 - 08 marzo 2026
Ante el paro nacional del 9 de marzo conocido como “Un Día Sin Nosotras”, surge la duda sobre si habrá clases en México

Cada año, el 9 de marzo genera dudas entre estudiantes, docentes y padres de familia en México debido al movimiento “Un Día Sin Nosotras”, una jornada de protesta en la que miles de mujeres deciden no asistir a sus actividades cotidianas para visibilizar la violencia de género. Para 2026, nuevamente surgió la pregunta sobre si las clases se suspenderán en las escuelas del país.

Las autoridades educativas han señalado que el lunes 9 de marzo de 2026 no está marcado como día oficial de suspensión de clases dentro del calendario escolar vigente. Esto significa que las actividades académicas están programadas para desarrollarse con normalidad en los planteles públicos y privados.

Aunque el 9 de marzo no es día feriado, algunas estudiantes y trabajadoras deciden sumarse al paro nacional./AP

A pesar de ello, el movimiento social invita a que las mujeres se ausenten de sus actividades laborales, escolares y sociales durante esa fecha como forma de protesta. Por ello, alumnas, maestras y trabajadoras pueden decidir sumarse voluntariamente a la iniciativa.

¿Habrá clases el 9 de marzo de 2026 en México?

De acuerdo con la información oficial, el 9 de marzo no es un día feriado ni de descanso obligatorio, por lo que las escuelas permanecerán abiertas y las clases seguirán programadas.

Sin embargo, en años anteriores las autoridades educativas han indicado que las estudiantes o docentes que decidan participar en el paro no deberían recibir sanciones, ya que se trata de una jornada vinculada a la visibilización de la violencia contra las mujeres.

Debido a ello, en algunos planteles la asistencia podría ser menor de lo habitual, especialmente en aquellos donde una parte importante de la comunidad educativa decide sumarse a la protesta.

El movimiento invita a las mujeres a ausentarse de actividades laborales, escolares y sociales durante un día./ AP

¿Qué es el paro nacional Un Día Sin Nosotras?

El movimiento “Un Día Sin Nosotras” surgió en México como una forma de protesta social para visibilizar la violencia de género y exigir acciones para combatir los feminicidios y otras formas de agresión contra las mujeres.

La iniciativa propone que las mujeres no asistan a trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas durante un día, con el objetivo de mostrar el impacto que tiene su ausencia en la sociedad y en la economía.

A lo largo de los últimos años, la jornada ha contado con la participación de estudiantes, trabajadoras, colectivas feministas y diversas organizaciones, además de empresas e instituciones que han permitido que sus colaboradoras se sumen al paro.

Escuelas en México mantienen clases programadas el 9 de marzo, aunque la asistencia puede disminuir./ AP

Aunque el 9 de marzo no representa una suspensión oficial de actividades escolares, la jornada sigue siendo una de las manifestaciones más visibles en México para exigir igualdad, seguridad y justicia para las mujeres.

