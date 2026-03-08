Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán

El conflicto militar entre Estados Unidos e Irán ha generado preocupación no solo por sus consecuencias geopolíticas, sino también por su impacto económico. Expertos y centros de análisis han comenzado a calcular cuánto podría costar esta guerra a los contribuyentes estadounidenses, una cifra que podría escalar rápidamente si la confrontación se prolonga durante semanas o meses.

Las estimaciones más recientes indican que el gasto militar puede llegar a cientos de millones de dólares diarios, dependiendo de la intensidad de las operaciones, el uso de armamento y el despliegue de tropas. Algunos análisis calculan que el costo podría acercarse a 1.000 millones de dólares por día en operaciones militares complejas.

El costo de las operaciones militares incluye despliegue de tropas, misiles, aviones y logística militar./ AP

El conflicto actual comenzó tras una serie de ataques y contraataques entre fuerzas estadounidenses, israelíes e iraníes en Medio Oriente, lo que ha elevado la tensión en la región y provocado un amplio despliegue militar.

¿Cuánto dinero podría costar la guerra entre EE.UU. e Irán?

Diversos analistas han intentado calcular el impacto económico que podría tener una guerra de gran escala. Algunas proyecciones indican que si el conflicto se extendiera varias semanas, el gasto total podría ascender a decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares.

Un análisis citado por especialistas señala que en las primeras horas del conflicto ya se habían gastado miles de millones de dólares en operaciones militares, lo que incluye el uso de misiles, vuelos de combate, logística militar y el mantenimiento de tropas desplegadas.

Expertos advierten que el gasto diario de una guerra puede alcanzar cientos de millones de dólares./ AP

Si las hostilidades se mantuvieran durante dos meses, algunos cálculos sitúan el costo directo para los contribuyentes estadounidenses en hasta 95.000 millones de dólares, mientras que el impacto económico total —incluyendo efectos indirectos en mercados y comercio— podría superar los 200.000 millones de dólares.

El gasto militar incluye diversos factores: salarios de soldados desplegados, operación de aviones y buques, municiones, inteligencia militar, combustible y logística. Cada uno de estos elementos incrementa el costo total de las operaciones.

Los costos de una guerra prolongada podrían reflejarse en el presupuesto federal de Estados Unidos./ AP

¿Cómo afecta esta guerra al bolsillo de los ciudadanos estadounidenses?

El impacto económico de un conflicto de esta magnitud no se limita únicamente al presupuesto militar. Los especialistas advierten que los costos pueden trasladarse indirectamente a la población mediante mayores impuestos, incremento de deuda pública o ajustes presupuestarios.

Además, las guerras suelen provocar efectos en los mercados internacionales, especialmente en el precio del petróleo y la energía. En conflictos recientes en Medio Oriente, el aumento del precio del crudo ha generado presiones inflacionarias que afectan tanto a Estados Unidos como a otros países.

El conflicto en Medio Oriente también podría impactar en los mercados internacionales y en el precio del petróleo./ AP