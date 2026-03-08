Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán

Analistas estiman que una guerra entre Estados Unidos e Irán podría costar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:21 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Analistas advierten que el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría representar un gasto multimillonario para los contribuyentes estadounidenses

El conflicto militar entre Estados Unidos e Irán ha generado preocupación no solo por sus consecuencias geopolíticas, sino también por su impacto económico. Expertos y centros de análisis han comenzado a calcular cuánto podría costar esta guerra a los contribuyentes estadounidenses, una cifra que podría escalar rápidamente si la confrontación se prolonga durante semanas o meses.

Las estimaciones más recientes indican que el gasto militar puede llegar a cientos de millones de dólares diarios, dependiendo de la intensidad de las operaciones, el uso de armamento y el despliegue de tropas. Algunos análisis calculan que el costo podría acercarse a 1.000 millones de dólares por día en operaciones militares complejas.

El costo de las operaciones militares incluye despliegue de tropas, misiles, aviones y logística militar./ AP

El conflicto actual comenzó tras una serie de ataques y contraataques entre fuerzas estadounidenses, israelíes e iraníes en Medio Oriente, lo que ha elevado la tensión en la región y provocado un amplio despliegue militar.

¿Cuánto dinero podría costar la guerra entre EE.UU. e Irán?

Diversos analistas han intentado calcular el impacto económico que podría tener una guerra de gran escala. Algunas proyecciones indican que si el conflicto se extendiera varias semanas, el gasto total podría ascender a decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares.

Un análisis citado por especialistas señala que en las primeras horas del conflicto ya se habían gastado miles de millones de dólares en operaciones militares, lo que incluye el uso de misiles, vuelos de combate, logística militar y el mantenimiento de tropas desplegadas.

Expertos advierten que el gasto diario de una guerra puede alcanzar cientos de millones de dólares./ AP

Si las hostilidades se mantuvieran durante dos meses, algunos cálculos sitúan el costo directo para los contribuyentes estadounidenses en hasta 95.000 millones de dólares, mientras que el impacto económico total —incluyendo efectos indirectos en mercados y comercio— podría superar los 200.000 millones de dólares.

El gasto militar incluye diversos factores: salarios de soldados desplegados, operación de aviones y buques, municiones, inteligencia militar, combustible y logística. Cada uno de estos elementos incrementa el costo total de las operaciones.

Los costos de una guerra prolongada podrían reflejarse en el presupuesto federal de Estados Unidos./ AP

¿Cómo afecta esta guerra al bolsillo de los ciudadanos estadounidenses?

El impacto económico de un conflicto de esta magnitud no se limita únicamente al presupuesto militar. Los especialistas advierten que los costos pueden trasladarse indirectamente a la población mediante mayores impuestos, incremento de deuda pública o ajustes presupuestarios.

Además, las guerras suelen provocar efectos en los mercados internacionales, especialmente en el precio del petróleo y la energía. En conflictos recientes en Medio Oriente, el aumento del precio del crudo ha generado presiones inflacionarias que afectan tanto a Estados Unidos como a otros países.

El conflicto en Medio Oriente también podría impactar en los mercados internacionales y en el precio del petróleo./ AP

Los economistas también señalan que, cuando el gobierno destina grandes cantidades de dinero a operaciones militares, ese presupuesto deja de invertirse en otros sectores como infraestructura, educación o programas sociales.

Últimos videos
Lo Último
17:31 ¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
17:27 ¡Milán es rossonera! Por primera vez en 15 años Milan venció al Inter en los dos derbis de la temporada
17:07 “No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
17:05 Santi Giménez reaparece con los colores rossoneros en pleno Derbi della Madonnina
17:00 ¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
16:47 El amor eterno de Fidalgo y el América: el español firma playera a aficionada azulcrema en España
16:43 Mundial 2026: Iraq solicita a la FIFA posponer el partido del repechaje en México
16:35 ¿Habrá clases el 9 de marzo de 2026 en México? Esto se sabe sobre el paro nacional Un Día Sin Nosotras
16:32 Logan Paul se queda sin pelea: WWE le prohíbe boxear contra exjugadores de la NFL
16:29 Mundial 2026: Así luce el Estadio Azteca a sólo 20 días de su reinauguración
Tendencia
1
Contra Quién es Mafer la quinceañera que se hizo viral por celebrar sus XV años con Belinda, Xavi y J Balvin en Tabasco
2
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
3
Futbol ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
4
Futbol Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
5
Futbol Enner Valencia y Luis Quiñones casi se van a los golpes tras victoria de Pachuca
6
Futbol Nacional ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
Te recomendamos
¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
Futbol
08/03/2026
¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
¡Milán es rossonera! Por primera vez en 15 años Milan venció al Inter en los dos derbis de la temporada
Futbol
08/03/2026
¡Milán es rossonera! Por primera vez en 15 años Milan venció al Inter en los dos derbis de la temporada
“No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
Futbol
08/03/2026
“No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
Santi Giménez reaparece con los colores rossoneros en pleno Derbi della Madonnina
Futbol
08/03/2026
Santi Giménez reaparece con los colores rossoneros en pleno Derbi della Madonnina
¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
Futbol
08/03/2026
¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
El amor eterno de Fidalgo y el América: el español firma playera a aficionada azulcrema en España
Futbol
08/03/2026
El amor eterno de Fidalgo y el América: el español firma playera a aficionada azulcrema en España