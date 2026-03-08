Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una ceremonia conmemorativa en el Campo Marte, en la Ciudad de México, donde resaltó la importancia de la participación femenina en distintos ámbitos de la vida pública, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Durante el evento, autoridades civiles y militares se reunieron para reconocer el trabajo y la trayectoria de miles de mujeres que forman parte de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). La ceremonia incluyó mensajes institucionales y actos simbólicos para destacar el avance de las mujeres en espacios históricamente dominados por hombres.

La presidenta reconoció el trabajo y la trayectoria de las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas mexicanas./ X

En su mensaje, Sheinbaum subrayó el compromiso de las mujeres que integran las fuerzas militares del país y reconoció su contribución al servicio público. “Las mujeres de las Fuerzas Armadas portan con orgullo el uniforme y sirven a México con honor. Ustedes representan la continuidad de una historia de heroínas”, expresó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las mujeres en las Fuerzas Armadas?

Durante su discurso, la presidenta destacó que la presencia femenina dentro del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina ha crecido en los últimos años, lo que refleja un proceso de transformación dentro de estas instituciones. Según explicó, cada vez más mujeres ocupan puestos clave y participan en tareas operativas, de apoyo y de atención a emergencias.

También resaltó el papel histórico de las mujeres en la construcción del país y su participación en distintos ámbitos sociales. “Las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, tejedoras de una nación libre y soberana”, afirmó ante integrantes de las fuerzas armadas y funcionarios presentes.

Día Internacional de las Mujeres. Ciudad de México https://t.co/EgLu14pziP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 8, 2026

Durante el evento también se reconoció el trabajo de mujeres militares que han destacado en áreas como la logística, la medicina militar, operaciones estratégicas y labores de apoyo a la población en situaciones de desastre.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, busca reconocer la lucha histórica por la igualdad de derechos y visibilizar los avances y retos que enfrentan las mujeres en distintas partes del mundo.

En este contexto, la presidenta también destacó la importancia de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. “La igualdad no es un favor, es un derecho. Y cuando las mujeres ejercen plenamente sus derechos, todo el país se fortalece”, señaló.

Durante el evento se destacó el creciente papel de las mujeres dentro del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina./ X:@heraldodemexico

En México, esta fecha suele estar marcada por actividades oficiales, actos culturales y movilizaciones sociales que buscan reflexionar sobre la igualdad de género, la participación política y la seguridad de las mujeres.

La ceremonia realizada en el Campo Marte se suma a las distintas conmemoraciones que se llevaron a cabo en el país para destacar la participación femenina en la vida pública y reconocer la contribución de millones de mujeres en la construcción del México actual.