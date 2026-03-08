Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas

Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer en el Campo Marte, en la Ciudad de México./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:41 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Durante una ceremonia en el Campo Marte, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de las mujeres en México

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una ceremonia conmemorativa en el Campo Marte, en la Ciudad de México, donde resaltó la importancia de la participación femenina en distintos ámbitos de la vida pública, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Durante el evento, autoridades civiles y militares se reunieron para reconocer el trabajo y la trayectoria de miles de mujeres que forman parte de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). La ceremonia incluyó mensajes institucionales y actos simbólicos para destacar el avance de las mujeres en espacios históricamente dominados por hombres.

La presidenta reconoció el trabajo y la trayectoria de las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas mexicanas./ X

En su mensaje, Sheinbaum subrayó el compromiso de las mujeres que integran las fuerzas militares del país y reconoció su contribución al servicio público. “Las mujeres de las Fuerzas Armadas portan con orgullo el uniforme y sirven a México con honor. Ustedes representan la continuidad de una historia de heroínas”, expresó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las mujeres en las Fuerzas Armadas?

Durante su discurso, la presidenta destacó que la presencia femenina dentro del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina ha crecido en los últimos años, lo que refleja un proceso de transformación dentro de estas instituciones. Según explicó, cada vez más mujeres ocupan puestos clave y participan en tareas operativas, de apoyo y de atención a emergencias.

También resaltó el papel histórico de las mujeres en la construcción del país y su participación en distintos ámbitos sociales. “Las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, tejedoras de una nación libre y soberana”, afirmó ante integrantes de las fuerzas armadas y funcionarios presentes.

Durante el evento también se reconoció el trabajo de mujeres militares que han destacado en áreas como la logística, la medicina militar, operaciones estratégicas y labores de apoyo a la población en situaciones de desastre.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, busca reconocer la lucha histórica por la igualdad de derechos y visibilizar los avances y retos que enfrentan las mujeres en distintas partes del mundo.

En este contexto, la presidenta también destacó la importancia de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. “La igualdad no es un favor, es un derecho. Y cuando las mujeres ejercen plenamente sus derechos, todo el país se fortalece”, señaló.

Durante el evento se destacó el creciente papel de las mujeres dentro del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina./ X:@heraldodemexico

En México, esta fecha suele estar marcada por actividades oficiales, actos culturales y movilizaciones sociales que buscan reflexionar sobre la igualdad de género, la participación política y la seguridad de las mujeres.

La ceremonia realizada en el Campo Marte se suma a las distintas conmemoraciones que se llevaron a cabo en el país para destacar la participación femenina en la vida pública y reconocer la contribución de millones de mujeres en la construcción del México actual.

Sheinbaum señaló que la igualdad de derechos de las mujeres fortalece a todo el país./ Captura de pantalla
Últimos videos
Lo Último
12:41 Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas
12:40 ¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
12:33 ¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
12:23 Gignac y su posible último clásico
11:59 ¡A semifinales! Julián Araujo y Celtic superan al Rangers F.C. en la Scottish Cup
11:48 El Mencho se había rendido antes de ser abatido ¿Entonces fue asesinado?
11:43 Betis y Álvaro Fidalgo sufren dura derrota en su visita ante Getafe
11:37 Los ‘consentidos’: Chivas el segundo equipo con más penaltis pitados por el Gato Ortiz; uno menos que América
11:04 ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
11:00 Marcha 8M en CDMX: Ruta, horarios y movimiento para este 2026
Tendencia
1
Contra Quién es Mafer la quinceañera que se hizo viral por celebrar sus XV años con Belinda, Xavi y J Balvin en Tabasco
2
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
3
Futbol ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
4
Futbol Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
5
Futbol Enner Valencia y Luis Quiñones casi se van a los golpes tras victoria de Pachuca
6
Futbol Nacional ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
Te recomendamos
Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas
Contra
08/03/2026
Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas
¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
ROTA LIONEL MESSI | RÉCORD
Futbol
08/03/2026
¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
Gignac y su posible último clásico
Futbol
08/03/2026
Gignac y su posible último clásico
¡A semifinales! Julián Araujo y Celtic superan al Rangers F.C. en la Scottish Cup
Futbol
08/03/2026
¡A semifinales! Julián Araujo y Celtic superan al Rangers F.C. en la Scottish Cup
El Mencho se había rendido antes de ser abatido ¿Entonces fue asesinado?
Contra
08/03/2026
El Mencho se había rendido antes de ser abatido ¿Entonces fue asesinado?