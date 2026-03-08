El Mencho se había rendido antes de ser abatido ¿Entonces fue asesinado?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, sigue generando nuevas versiones sobre lo ocurrido durante el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde fue localizado por fuerzas federales. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió durante la intervención militar que buscaba detenerlo, pero recientemente han surgido testimonios que plantean una narrativa distinta sobre sus últimos momentos.

De acuerdo con reportes difundidos en medios, el operativo se llevó a cabo tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al capo en una zona serrana del municipio jalisciense. Elementos del Ejército Mexicano y otras fuerzas federales participaron en el despliegue para capturarlo, lo que derivó en un enfrentamiento con personas que integraban su círculo de seguridad.

El líder del CJNG fue localizado por autoridades mexicanas tras un operativo basado en labores de inteligencia./ RS

Las autoridades informaron inicialmente que el líder criminal resultó herido durante la operación y que posteriormente murió cuando era trasladado para recibir atención médica. Sin embargo, nuevas versiones difundidas en medios periodísticos plantean que los hechos pudieron desarrollarse de manera diferente.

¿Qué reveló el periodista Luis Chaparro sobre el operativo en Tapalpa?

El periodista Luis Chaparro, del proyecto informativo Pie de Nota, dio a conocer una versión basada en testimonios que presuntamente provienen de integrantes del propio cártel. Según relató, logró comunicarse con dos personas que afirmaron haber estado en el lugar del operativo cuando las fuerzas federales rodearon al líder criminal.

De acuerdo con su reporte, uno de los testimonios provino de un hombre que se identificó como secretario cercano de Oseguera Cervantes en Tapalpa, mientras que el otro sería un sicario encargado de su seguridad en distintas regiones de Jalisco. Chaparro aseguró que pudo corroborar la relación de ambos con la organización mediante material gráfico que le fue compartido.

La muerte de “El Mencho” podría provocar cambios en la estructura del CJNG, según analistas de seguridad./ X

Las fuentes habrían coincidido en que “El Mencho” habría intentado rendirse cuando las fuerzas federales lo cercaron. Según esta versión, el líder del CJNG se encontraba desarmado cuando fue abatido por elementos del Ejército Mexicano durante el operativo.

También señalaron que la localización del capo habría sido posible después de que las autoridades obtuvieran información a través de una de sus parejas sentimentales. Además, insinuaron que pudo haber existido una traición dentro de la propia organización criminal que facilitó su captura.

¿Qué otras versiones existen sobre la muerte de El Mencho?

Uno de los testimonios difundidos por el periodista sostiene que el líder criminal ya había fallecido cuando su cuerpo fue colocado en un helicóptero militar. Esto contrasta con la versión oficial, que indicaba que había sido trasladado con vida para recibir atención médica tras resultar herido durante el enfrentamiento.

De acuerdo con esta misma fuente, la versión del traslado habría sido presentada públicamente para explicar su fallecimiento durante el trayecto al hospital. No obstante, el testimonio sugiere que el deceso habría ocurrido previamente en el lugar del operativo.

El operativo en Tapalpa es considerado uno de los golpes más importantes contra el CJNG en los últimos años./ X

Además, el supuesto colaborador cercano aseguró que Oseguera Cervantes había considerado entregarse en distintas ocasiones. Según su relato, el capo buscaba negociar con las autoridades una reducción de la condena impuesta en Estados Unidos a su hijo Rubén Oseguera González, conocido como “El Menchito”, quien fue sentenciado a cadena perpetua.

Hasta el momento, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades mexicanas. Mientras tanto, la muerte del líder del CJNG continúa generando debate y nuevas revelaciones sobre los detalles del operativo que puso fin a la vida de uno de los narcotraficantes más buscados de México.