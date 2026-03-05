8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que suele generar dudas sobre la manera correcta de reconocerla. Aunque algunas personas acostumbran felicitar o dar regalos, diversas organizaciones y colectivos han señalado que este día no es una celebración, sino una jornada de reflexión y lucha por los derechos de las mujeres.

La fecha tiene un origen histórico ligado a movimientos obreros y protestas feministas que buscaban mejores condiciones laborales, igualdad de derechos y participación política. Con el paso del tiempo, el 8 de marzo se convirtió en un día de movilización en distintas partes del mundo para visibilizar problemáticas como la desigualdad, la violencia de género y la brecha salarial.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha dedicada a visibilizar la lucha por la igualdad de derechos./ Pixabay

Por esta razón, muchas activistas consideran que felicitar a las mujeres o entregar flores puede desvirtuar el sentido del día, ya que transforma una jornada de protesta en algo parecido a una celebración similar a otras fechas conmemorativas.

En diversos países, incluido México, el 8M se caracteriza por marchas, manifestaciones y actividades de concientización, en las que miles de mujeres salen a las calles para exigir justicia, igualdad y el respeto de sus derechos.

¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer?

La razón principal es que el Día Internacional de la Mujer no nació como una festividad, sino como un recordatorio de las luchas históricas de las mujeres por la igualdad.

Especialistas señalan que felicitar puede dar la impresión de que se trata de un día de celebración, cuando en realidad muchas mujeres lo utilizan para denunciar violencia, discriminación y desigualdades que aún persisten en distintos ámbitos de la sociedad.

Cada año, miles de mujeres participan en marchas y manifestaciones del 8M para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género./ Pixabay

Por ello, algunos colectivos prefieren que el 8 de marzo se utilice para informarse, reflexionar y apoyar las causas relacionadas con los derechos de las mujeres, en lugar de enfocarse en regalos o felicitaciones.

¿Qué significa realmente el 8 de marzo?

El Día Internacional de la Mujer busca reconocer la historia de las luchas feministas y promover cambios que garanticen igualdad de oportunidades y condiciones para las mujeres.

En esta fecha se organizan marchas, conferencias, debates y actividades culturales que buscan visibilizar temas como la violencia de género, los derechos laborales, la participación política y el acceso a la justicia.

Activistas señalan que el Día Internacional de la Mujer no es una celebración, sino una jornada de reflexión y protesta./ Pixabay