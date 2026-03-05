F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"

La temporada de la Fórmula 1 arrancará este fin de semana con el Gran Premio de Australia, pero la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio ha puesto en alerta máxima la logística del campeonato.

Günther Steiner, exdirector del equipo Haas, advirtió que la categoría estuvo a punto de enfrentar una crisis significativa que pudo haber comprometido el inicio de la campaña.

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahrein durante la pretemporada de F1 | AP

En una entrevista con el portal sport.de, Steiner analizó la vulnerabilidad de la F1 ante la situación geopolítica. "Si la guerra hubiera estallado antes, el jueves o el viernes de la semana pasada, seguro que algo se habría atascado de camino a Australia".

El exdirectivo detalló cómo el conflicto pudo haber paralizado el campeonato. "La mayor parte de la carga se transporta con Qatar Airways, que tiene la flota de carga más grande del mundo. En otro momento, habría sido posible que todo se quedara en Qatar y que ningún coche llegara a Melbourne".

Afortunadamente, el material técnico para la carrera inaugural se envía con más de una semana de antelación, por lo que gran parte del equipamiento ya se encontraba en Australia cuando se intensificaron los ataques.

Fórmula 1 | AP

Sin embargo, el traslado del personal sí sufrió contratiempos, con miembros de equipos como Mercedes y McLaren, además de personal de Pirelli, quedando varados en Bahréin, donde se llevó a cabo la pretemporada. A pesar de ello, Steiner aseguró que "el inicio de la temporada no está en absoluto en entredicho".

Bahréin y Arabia Saudí, en el punto de mira

Mientras que las carreras en China y Japón parecen no correr peligro, la incertidumbre se cierne sobre los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, programados para abril. Steiner fue tajante sobre la postura que adoptará la Fórmula 1 si la situación no mejora.

"Es demasiado peligroso. Si no hay una seguridad del 100 %, la Fórmula 1 no correrá ningún riesgo; entonces, habrá que cancelar el evento deportivo", afirmó con contundencia.