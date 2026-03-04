Lando Norris luchará contra la maldición del ganador en el Gran Premio de Australia

Lando Norris intentará romper la maldición que persigue a los ganadores del Gran Premio de Australia, una racha que ha afectado consecutivamente a Charles Leclerc, Max Verstappen y Carlos Sainz. El británico comenzará la defensa de su primer título de Fórmula 1 en Melbourne, pero puede ser víctima de la "maldición" que acecha en dicha sede.

¿Cuál es la 'maldición' del Gran Premio de Australia?

En las últimas tres temporadas de la categoría trascendió que el piloto que ganó en el Circuito de Albert Park, se retiraron en Australia en la siguiente edición. Tanto Leclerc, como Verstappen y Sainz no lograron terminar la carrera al año siguiente de su victoria en Melbourne, abandonando en las primeras etapas de la competición. El monegasco triunfó en 2022, pero en 2023 terminó en la zona de seguridad en la tercera curva y no pudo continuar.

Max Verstappen tras abandonar el GP de Australia |RED BULL

En ese abandono de Leclerc, fue el piloto de Red Bull quien se quedó con la victoria. No obstante, para la edición 2024 del Gran Premio, el neerlandés se retiró en la tercera vuelta, después de que su freno trasero derecho se bloqueó, impidiéndole seguir. Sainz aprovechó y ganó en su última presentación en Melbourne como piloto de Ferrari, pero el año pasado el español, en su presentación con Williams, abandonó al final de la primera vuelta tras chocar contra el muro en la última curva.

Norris, campeón defensor contra la tendencia en Australia

Ahora, Norris intentará romper esta maldición y convertirse en el primer ganador en Australia que finaliza la siguiente edición de la carrera desde Valtteri Bottas. El finlandés triunfó en Melbourne en 2019, y luego terminó en octavo lugar en 2022. En 2020 y 2021, el Gran Premio de Australia no se celebró debido a la pandemia de coronavirus.

Norris en las prácticas libres en Australia en 2025 | AP

La de 2019 fue la primera participación de Norris en Australia y desde entonces el británico nunca ha abandonado en el Circuito de Albert Park. Su peor resultado fue en esa primera presentación, cuando finalizó en el puesto 12, pese a que largó en el octavo lugar. Tras ello, en 2022 finalizó quinto y en 2023 terminó sexto. Para 2024 subió por primera vez al podio en Melbourne en el tercer lugar.

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Australia 2026?

La primera carrera de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 está programada para este fin de semana. Debido a la diferencia horaria, la actividad en México podrá seguirse en un horario nocturno y de madrugada, por medio de la señal de Sky Sports en el canal 580 y a través de la plataforma de F1TV. Esta carrera marcará el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla después de ausentarse en 2025 y será el debut de Cadillac como escudería.

JUEVES 5 DE MARZO

Prácticas Libres 1: 19:30-20:30 hrs

Prácticas Libres 2: 23:00-00:00 hrs



VIERNES 6 DE MARZO

Prácticas Libres 3: 19:30-20:30 hrs

Clasificación: 23:00-00:00 hrs



SÁBADO 7 DE MARZO

Carrera: 22:00 hrs