Fórmula 1

¿Se cancela el GP de Australia? El arranque de la F1 está en duda tras conflicto en el medio oriente

Sergio Pérez en las prácticas de Fórmula 1 con su monoplaza de Cadillac | AP
Sergio Pérez en las prácticas de Fórmula 1 con su monoplaza de Cadillac | AP
Rafael Trujillo 19:22 - 01 marzo 2026
La situación en Irán podría afectar la temporada de la Fórmula 1

El inicio de la nueva temporada de Fórmula 1 enfrenta un escenario de alta incertidumbre a pocos días de su primera carrera del calendario. La escalada de tensión en el Golfo Pérsico ha provocado la cancelación masiva de vuelos procedentes de Europa con destino a Australia, situación que ha generado un serio problema logístico para equipos, personal técnico, medios de comunicación y otros actores involucrados en el arranque de la temporada en Melbourne.

El conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos ha derivado en el cierre parcial del espacio aéreo en una de las rutas más utilizadas para viajar desde Europa hacia Oceanía. Durante el domingo, todos los vuelos que realizaban escalas en Dubái, Doha o Abu Dabi fueron cancelados, lo que dejó varados a numerosos integrantes del paddock que ya se encontraban en tránsito o tenían vuelos programados rumbo al primer Gran Premio del año.

La Fórmula 1 está en duda tras el conflicto en el Golfo Pérsico | AP

Cancelaciones aéreas afectan la logística del paddock de la F1

De acuerdo con diversos reportes, integrantes del equipo Ferrari permanecen actualmente en Doha, Catar, sin una fecha definida para poder retomar su trayecto hacia Australia. El equipo debe volar previo al jueves de esta semana para estar a tiempo para el Gran Premio.

Esta situación ha obligado a quienes aún no iniciaban su desplazamiento a buscar rutas alternativas de último momento, muchas de ellas más largas y con disponibilidad limitada. El impacto se extiende también a proveedores, ingenieros, mecánicos y miembros de la prensa internacional, todos fundamentales para la correcta realización del evento. La alteración del calendario de viajes representa un desafío significativo para la organización del primer fin de semana de competencia del año.

Equipo de Ferrari en la pretemporada de la F1 | AP
Equipo de Ferrari en la pretemporada de la F1 | AP

F1 monitorea el escenario mientras crece la incertidumbre

Desde la estructura de la Fórmula 1 se ha comunicado de manera extraoficial que se está “monitorizando la situación”, sin que hasta el momento exista un anuncio formal sobre la cancelación o reprogramación del Gran Premio de Australia.

En días previos, se había descartado un riesgo inmediato para carreras programadas más adelante en la temporada, como Baréin o Abu Dabi, aunque los acontecimientos recientes han intensificado la preocupación a corto plazo.

Pista del Gran Premio de Australia | AP

El contexto también podría influir en el desarrollo deportivo del campeonato. El esperado regreso de Sergio Checo Pérez a la competencia se mantiene en la agenda, aunque su participación, al igual que la del resto de la parrilla, depende de que los equipos logren completar sus traslados en tiempo y forma. Las próximas horas serán determinantes para conocer si el “Gran Circo” puede iniciar la temporada conforme a lo previsto.

Cabe recordar que, apenas una semana atrás, tras la conclusión de los test de pretemporada en Baréin, ya existían versiones sobre una posible escalada del conflicto en Irán. Sin embargo, no se anticipaba que sus efectos tuvieran un impacto tan directo en la logística global de la Fórmula 1 y, particularmente, en el arranque del campeonato mundial. Por ahora, la realización del GP de Australia permanece en evaluación mientras la situación geopolítica continúa evolucionando.

Fórmula 1
