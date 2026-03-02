David Faitelson pide a Álvaro Fidalgo como reemplazo de Gilberto Mora en el Tri

Hay preocupación en algunos aficionados mexicanos por la ausencia de Gilberto Mora en la Selección Mexicana, pues algunos reportes indican que no hay una fecha segura para el regreso del jugador de Tijuana debido a la pubalgia que sufre el juvenil.

En medio de todo este drama, David Faitelson ya ha elegido a quien en su opinión debería quedarse con el puesto de 'Morita' si es que no podrá llegar a la Copa del Mundo, pues tan solo tres meses nos separan de que este torneo de inicio.

El mexicano no se encuentra listo para jugar con el Tri | Imago7

¿Sale 'Morita', entra el 'Maguito'?

Como ya es una costumbre, David Faitelson utilizó sus redes sociales para dar una opinión al respecto de uno de los temas de la actualidad del Tri. En este caso, asegurando que hay un solo jugador que podría tomar ese lugar en la convocatoria de Javier Aguirre.

Si Gilberto Mora no estuviera listo para el 11 de junio, Álvaro Fidalgo representa toda una solución. Sin aportar el vértigo y el regate del joven maravilla de Xolos, es un futbolista inteligente en la generación del juego…

El 'Maguito' anotó en el Derbi de Sevilla | X: @RealBetis

Este último tuit del exmiembro de ESPN ha levantado ya mucha conversación en comentarios, pues el contraste de opiniones es demasiado claro; hay quienes creen que incluso con Mora en el Mundial, el 'Maguito' debería estar también en los que sean llamados por parte del 'Vasco', pero también hay otros que no están para nada de acuerdo.

Hay un sector de los aficionados que incluso creen que Fidalgo no debe estar por ser naturalizado mexicano, pero quienes lo defiendes, han optado por hacerlo desde la comparación con otros futbolistas mexicanos de nacimiento, asegurando que ninguno tiene el nivel del ahora jugador del Betis.

¿Qué pasa con 'Morita'?

Gilberto Mora atraviesa un momento complicado en su carrera debido a una pubalgia que lo mantiene fuera de actividad, tanto con Xolos de Tijuana como con la Selección Mexicana. Javier Aguirre confirmó que no existe una fecha definida para su regreso a las canchas, dejando claro que la recuperación del joven futbolista sigue siendo incierta.

Mora ha decidido recuperarse de manera natural de cara al inicio del torneo | Imago7

El ‘Vasco’ explicó que existen tres posibles caminos para atender la lesión: una operación, un tratamiento basado únicamente en reposo o una combinación de ambos. Sin embargo, no ha habido un acuerdo total entre los especialistas, por lo que Mora optó, hasta ahora, por un tratamiento conservador que implica reposo absoluto.