Futbol

¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera

Fidalgo se estrena como goelador con Betis
Ramiro Pérez Vásquez 12:36 - 01 marzo 2026
La cuenta oficial del club en X enloqueció con la anotación

El derbi andaluz volvió a encender las redes sociales y no solo por lo ocurrido en el terreno de juego. La cuenta oficial de X del Real Betis sorprendió a propios y extraños al celebrar el gol de Álvaro Fidalgo con un gif que evocó uno de los festejos más virales del futbol mexicano: el de Miguel Herrera enloquecido celebrando con el CF América.

GIF del Piojo Herrera 

El guiño no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios tanto de aficionados verdiblancos como de seguidores del futbol mexicano que reconocieron la escena. El famoso “Piojo” desatado, saltando y agitando los brazos con furia, se convirtió en el complemento perfecto para ilustrar la emoción tras el segundo tanto bético ante el Sevilla FC.

La elección del gif no fue casualidad. Miguel Herrera protagonizó en su etapa con el América varios festejos eufóricos que dieron la vuelta al mundo, especialmente en partidos decisivos. Su intensidad en la banda se transformó en material recurrente para memes y reacciones en redes sociales, y ahora el Betis lo rescató para celebrar un gol con sabor especial.

El contexto también ayudó. Se trataba del derbi sevillano, un partido que paraliza la ciudad y que suele estar cargado de tensión. El 2-0 significó un golpe anímico importante, y la cuenta oficial del Betis decidió reflejar esa explosión de alegría con una referencia que cruzó el Atlántico.

Álvaro Fidalgo celebra gol con Betis | X: @RealBetis
Cómo fue el gol de Fidalgo para el 2-0 ante el Sevilla

La jugada nació de los botines de Abde Ezzalzouli, quien filtró un pase preciso entre líneas que rompió la defensa sevillista. Con visión y temple, encontró el espacio exacto para habilitar a Fidalgo dentro del área.

Álvaro Fidalgo previo a juego del Betis | X:@RealBetis
El mediocampista español controló con categoría y, ante la salida del guardameta, definió de manera exquisita, colocando el balón lejos del alcance del arquero. Fue un remate sutil, técnico y certero que desató la locura en el estadio.

La anotación no solo amplió la ventaja, sino que confirmó el gran momento futbolístico de Fidalgo, quien supo aparecer en el instante clave del compromiso. Su lectura de la jugada y sangre fría marcaron la diferencia en un duelo de alta exigencia.

Antony celebra gol con el Betis | X:@RealBetis
Así, entre una definición de alta escuela y un festejo digital con sello mexicano, el Betis logró combinar espectáculo dentro y fuera de la cancha. El gol de Fidalgo quedó grabado en la memoria del derbi, mientras el gif del “Piojo” volvió a demostrar que la euforia no tiene fronteras.

