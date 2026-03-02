Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham

Rota Gol Raúl Jiménez
Rota Gol Raúl Jiménez
Ramiro Pérez Vásquez 20:19 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Igor Tudor no se guardó nada sobre el atacante mexicano

El Fulham de Raúl Jiménez logró imponerse 2-1 ante un Tottenham que, pese a reaccionar en el tramo final, sigue sumido en una profunda crisis de resultados en este arranque de 2026. Sin embargo, los reflectores se los llevó Igor Tudor por comentarios sobre el mexicano.

El entrenador de los Spurs fue contundente al referirse sobre los penales protagonizados por el canterano americanista asegurando que es ‘tramposo’, todo esto tras el juego en la reciente fecha de la Premier League.

Raúl Jiménez celebra victoria de Fulham | X: @FulhamFC

Tudor resaltó la manera en que busca los penales dentro del área rival, en donde extiende los brazos cuando intenta rematar con la cabeza, esto con respecto al duelo que protagonizó Jiménez en la Jornada 8 cuando disputó el balón con Radu Drguin, terminando ambos en el suelo, y que finalmente es recentrado para que Harry Wilson defina en los primeros minutos. 

Raúl Jiménez celebra gol con Fulham | AP

¿Qué dijo Tudor?

"Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirían que es falta, creo, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello”, expresa el DT.

Tudor resalta que no es una disputa normal por parte del mexicano: “No se trata de un duelo normal cuando él es suave, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón, no. A veces es fácil obtener ventaja".

Raúl Jiménez enfrentando a Idrissa Gueye en un Fulham vs Everton | AP

¿Tramposo?

Tras sus palabras Tudor arremete: “Es ridículo no pitar la falta, porque las consecuencias son demasiado importantes. No es una falta pequeña en el centro del campo, es un gol después. Así que hay una lógica en eso, por lo que el árbitro, qué bonito es seguir jugando aquí, juguemos con fuerza, duelémonos, es fantástico, me gusta. Pero hay una lógica, si el gol es porque él se aprovecha, sin pensar en el futbol, no estaba pensando en el balón, estaba pensando en cómo hacer trampa.”

“Así que hizo trampa al jugador empujándolo y ellos marcaron el gol. Así que hay una lógica, es hacer trampa y hay falta. No es una cuestión de duelo y ellos quieren que aquí el fútbol sea más, ya sabes, duro y nos gustan los duelos, no tiene nada que ver con eso”, resalta el exentrenador de la Juventus. 

Finalmente el estratega terminó por catapultar que además de ello se agregan más situaciones que se vuelven ilógicas: “Así que no había lógica en esta decisión y la lógica está por encima de todo, después vienen otras cosas”

Últimos videos
Lo Último
20:19 ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
20:18 ¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
20:16 Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
20:01 Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
19:57 Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
19:37 Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil
19:36 ¡La más Gunner! Dua Lipa y su familia festejan la victoria del Arsenal ante Chelsea
19:30 La advertencia de Pedri al Atlético de Madrid: "Estaremos en semifinales"
19:29 VIDEO: Mujer queda atorada en rejilla cerca del Zócalo previo a concierto de Shakira
19:22 ¿Se cancela el GP de Australia? El arranque de la F1 está en duda tras conflicto en el medio oriente
Tendencia
1
Empelotados Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
2
Futbol ¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’
3
Futbol FIFA analiza expulsar a jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival, aseguró Infantino
4
Futbol Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla
5
Futbol ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
6
Futbol ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
Te recomendamos
Rota Gol Raúl Jiménez
Futbol
01/03/2026
¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
Futbol
01/03/2026
¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Futbol
01/03/2026
Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
Empelotados
01/03/2026
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
Empelotados
01/03/2026
Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil
Futbol
01/03/2026
Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil