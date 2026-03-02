¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham

El Fulham de Raúl Jiménez logró imponerse 2-1 ante un Tottenham que, pese a reaccionar en el tramo final, sigue sumido en una profunda crisis de resultados en este arranque de 2026. Sin embargo, los reflectores se los llevó Igor Tudor por comentarios sobre el mexicano.

El entrenador de los Spurs fue contundente al referirse sobre los penales protagonizados por el canterano americanista asegurando que es ‘tramposo’, todo esto tras el juego en la reciente fecha de la Premier League.

Raúl Jiménez celebra victoria de Fulham | X: @FulhamFC

Tudor resaltó la manera en que busca los penales dentro del área rival, en donde extiende los brazos cuando intenta rematar con la cabeza, esto con respecto al duelo que protagonizó Jiménez en la Jornada 8 cuando disputó el balón con Radu Drguin, terminando ambos en el suelo, y que finalmente es recentrado para que Harry Wilson defina en los primeros minutos.

Raúl Jiménez celebra gol con Fulham | AP

¿Qué dijo Tudor?

"Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirían que es falta, creo, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello”, expresa el DT.

Tudor resalta que no es una disputa normal por parte del mexicano: “No se trata de un duelo normal cuando él es suave, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón, no. A veces es fácil obtener ventaja".

Raúl Jiménez enfrentando a Idrissa Gueye en un Fulham vs Everton | AP

¿Tramposo?

Tras sus palabras Tudor arremete: “Es ridículo no pitar la falta, porque las consecuencias son demasiado importantes. No es una falta pequeña en el centro del campo, es un gol después. Así que hay una lógica en eso, por lo que el árbitro, qué bonito es seguir jugando aquí, juguemos con fuerza, duelémonos, es fantástico, me gusta. Pero hay una lógica, si el gol es porque él se aprovecha, sin pensar en el futbol, no estaba pensando en el balón, estaba pensando en cómo hacer trampa.”

“Así que hizo trampa al jugador empujándolo y ellos marcaron el gol. Así que hay una lógica, es hacer trampa y hay falta. No es una cuestión de duelo y ellos quieren que aquí el fútbol sea más, ya sabes, duro y nos gustan los duelos, no tiene nada que ver con eso”, resalta el exentrenador de la Juventus.