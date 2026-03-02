Verificación de edad requerida
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
La esposa del jugador del Real Madrid, Federico Valverde, anunció que está esperando un bebé, este sería su tercer hijo con el volante merengue.
Mina Bonino compartió una fotografía por Instagram donde aparecen sus dos hijos, el jugador Federico Valverde y ella enseñando un ultrasonido que confirma que está esperando a su tercer hijo.
Es importante destacar que, la noticia la anunció la pareja de Valverde hace ya varios días a través de una transmisión en el canal de streaming Barro TV : “Estoy de doce semanas, para los que me preguntan acá en el chat. Y es ¡una nena!”, reveló.
La historia entre Mina Bonino y Federico Valverde ya tiene varios años. Bonino se destacó en el periodismo deportivo antes de iniciar una relación con el futbolista uruguayo, pero en el 2019 ambos anunciaron su relación a través de redes sociales. La periodista, tras apenas dos meses de conocerse, decidió apostar por el vínculo y partió hacia España, dejando atrás su vida en la Argentina para instalarse junto a Valverde.
Valverde y su polémica
Federico Valverde, actual centrocampista del Real Madrid, viene de una semana llena de polémica luego de no ser expulsado en la Ida de Play Off de UEFA Champions League ante Benfica por darle un puñetazo a Samuel Dahl, defensor sueco del conjunto portugués.
Aunado al presunto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Jr, el puñetazo de Federico supuso otro momento polémico donde ni el árbitro central ni el VAR interfirieron.
La UEFA desestimó la denuncia de Benfica y no sancionará al futbolista uruguayo el cual a pesar de esto y según reportes ha despertado el interés de clubes como Manchester United y Liverpool.
Tras la interferencia por parte del técnico lusitano José Mourinho y el intercambio de palabras con jugadores y árbitros, él también se fue expulsado.