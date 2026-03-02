Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo

Federico Valverde en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP
Jorge Armando Hernández 20:01 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
A través de las redes sociales Mina Bonino, esposa de Federico Valverde anunció su embarazo de su tercer hijo

La esposa del jugador del Real Madrid, Federico Valverde, anunció que está esperando un bebé, este sería su tercer hijo con el volante merengue.

Federico Valverde y Mina Bonino con su hijo | INSTAGRAM @:Minabonino

Mina Bonino compartió una fotografía por Instagram donde aparecen sus dos hijos, el jugador Federico Valverde y ella enseñando un ultrasonido que confirma que está esperando a su tercer hijo.

Es importante destacar que, la noticia la anunció la pareja de Valverde hace ya varios días a través de una transmisión en el canal de streaming Barro TV : “Estoy de doce semanas, para los que me preguntan acá en el chat. Y es ¡una nena!”, reveló.

La historia entre Mina Bonino y Federico Valverde ya tiene varios años. Bonino se destacó en el periodismo deportivo antes de iniciar una relación con el futbolista uruguayo, pero en el 2019 ambos anunciaron su relación a través de redes sociales. La periodista, tras apenas dos meses de conocerse, decidió apostar por el vínculo y partió hacia España, dejando atrás su vida en la Argentina para instalarse junto a Valverde.

Valverde y su polémica
Federico Valverde durante un partido con el Real Madrid

Federico Valverde, actual centrocampista del Real Madrid, viene de una semana llena de polémica luego de no ser expulsado en la Ida de Play Off de UEFA Champions League ante Benfica por darle un puñetazo a Samuel Dahl, defensor sueco del conjunto portugués.

Aunado al presunto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Jr, el puñetazo de Federico supuso otro momento polémico donde ni el árbitro central ni el VAR interfirieron.

UEFA definió una sanción provisional para el argentino | AP

La UEFA desestimó la denuncia de Benfica y no sancionará al futbolista uruguayo el cual a pesar de esto y según reportes ha despertado el interés de clubes como Manchester United y Liverpool.

Tras la interferencia por parte del técnico lusitano José Mourinho y el intercambio de palabras con jugadores y árbitros, él también se fue expulsado.

Últimos videos
Lo Último
20:19 ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
20:18 ¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
20:16 Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
20:01 Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
19:57 Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
19:37 Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil
19:36 ¡La más Gunner! Dua Lipa y su familia festejan la victoria del Arsenal ante Chelsea
19:30 La advertencia de Pedri al Atlético de Madrid: "Estaremos en semifinales"
19:29 VIDEO: Mujer queda atorada en rejilla cerca del Zócalo previo a concierto de Shakira
19:22 ¿Se cancela el GP de Australia? El arranque de la F1 está en duda tras conflicto en el medio oriente
Tendencia
1
Empelotados Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
2
Futbol ¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’
3
Futbol FIFA analiza expulsar a jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival, aseguró Infantino
4
Futbol Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla
5
Futbol ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
6
Futbol ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
Te recomendamos
Rota Gol Raúl Jiménez
Futbol
01/03/2026
¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
Futbol
01/03/2026
¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Futbol
01/03/2026
Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
Empelotados
01/03/2026
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
Empelotados
01/03/2026
Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil
Futbol
01/03/2026
Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil