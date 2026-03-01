Baile de Vinicius le da la vuelta al mundo y jugadores imitan su festejo

La última semana en el futbol europeo ha estado marcada por un gesto que ha explotado en las redes sociales: la celebración de Vinícius Júnior tras los partidos de Playoffs de Champions League ante el SL Benfica. El extremo del Real Madrid no solo marcó goles decisivos, sino que lo hizo acompañando sus anotaciones con un baile junto al banderín de tiro de esquina que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

El gesto no fue un movimiento cualquiera, sino una mezcla de ritmo y personalidad que llamó la atención de miles de usuarios. Vinícius celebró su tanto con un baile junto al banderín de córner, gesto que repitió tanto en el estadio del Benfica como en el Santiago Bernabéu, y que ya se ha convertido en uno de sus sellos personales de festejo.

Festejo de Vinicius l X:theMadridZone

Jugadores imitan el festejo

Su celebración fue noticia incluso fuera de España. En Brasil, Neymar replicó el mismo baile tras marcar en el triunfo del Santos FC, dedicándolo explícitamente a su compatriota y mostrando solidaridad ante la controversia alrededor de los hechos en Europa.

Más allá de Vinícius y Neymar, la escena del festejo ha dado pie a que otros jugadores adopten gestos de celebración llamativos en sus partidos recientes. Por ejemplo, Wesley Franca, defensor de la AS Roma, canalizó el estilo de Vini al bailar junto al banderín después de anotar un gol importante en el duelo contra Juventus, en una escena que también se volvió viral entre aficionados del calcio.

Wesley festejando ante la Juventus l X:theMadridZone

¿Qué tiene de especial el festejo?

Este tipo de celebraciones —que combinan baile, teatralidad y conexión con el público— no son nuevas en el fútbol, pero sí han tomado nueva relevancia en la era de los clips virales y las redes sociales. Desde las icónicas danzas de Roger Milla en los mundiales hasta movimientos modernos imitados por una nueva generación de estrellas, la conexión entre celebración y personalidad sigue evolucionando.

El auge de este tipo de festejos también refleja cómo los aficionados consumen el deporte hoy: no solo esperan goles, sino momentos visuales que puedan compartirse al instante. La repetición de un baile junto al banderín de esquina ha generado debates, memes y hasta homenajes en diferentes ligas del mundo.

Vinicius l AP

Mientras Vinícius continúa protagonizando titulares en Europa con su ritmo y goles, otros jugadores ya lo siguen en redes y estadios, demostrando que una simple celebración puede convertirse en un fenómeno cultural. Ya no basta con marcar: hay que bailar también.