Afición del Inter Miami protagonizan eufórica llegada al Derbi de Florida

La ciudad de Orlando se tiñó de rosa y negro desde horas antes del silbatazo inicial del Derbi de Florida. La afición del Inter Miami CF tomó las calles con una caravana que no pasó desapercibida en la previa de su visita al Orlando City SC, dentro de la segunda fecha de la Major League Soccer.

Entre banderas ondeando, camisetas con el escudo del club y bengalas que pintaron el ambiente con humareda rosa, los seguidores entonaron un cántico que resonó con fuerza: “¡Vamos a festejar!”. La melodía, de raíces sudamericanas, se convirtió en el hilo conductor de una marcha que avanzó entre aplausos y miradas curiosas.

Afición del Inter Miami l CAPTURA

¿Llegada a lo Sudamérica?

El canto, popular en distintas tribunas del Cono Sur, fue adaptado por los hinchas del conjunto de Florida como una declaración de intenciones. No era solo una visita más; se trataba de reafirmar el protagonismo que el club ha ganado en la liga y celebrar el impulso anímico con el que arrancaron la temporada.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de una réplica del trofeo de la MLS que los aficionados cargaron durante el recorrido. El objeto, levantado entre cánticos y humo de colores, simbolizaba la ambición de repetir la hazaña y mantener el estatus competitivo que ha colocado al club en el centro de los reflectores.

Cánticos de los hinchas del Inter Miami l CAPTURA

Un espectáculo

La movilización no estuvo exenta de espectáculo. Tambores, megáfonos y pancartas acompañaron el trayecto rumbo al estadio, mientras los seguidores coreaban consignas que mezclaban español e inglés, reflejo de la identidad multicultural que caracteriza a la institución.

El duelo ante Orlando, considerado uno de los más intensos en el calendario del club, añadió un matiz especial a la jornada. La rivalidad estatal se hizo sentir desde la previa, con un ambiente festivo que contrastó con la tensión deportiva que suele acompañar este enfrentamiento.

Ondeada de bandera del equipo de Messi l CAPTURA

Las imágenes de la caravana rápidamente circularon en redes sociales con la reacción al despliegue de color y pasión. La humareda rosa envolviendo las calles se convirtió en una postal que resume el crecimiento del fenómeno Inter Miami dentro y fuera de la cancha.