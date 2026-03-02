Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas

Air Supply volvió a Guadalajara con su gira “50th Anniversary Celebration” y confirmó que sus baladas siguen encontrando eco en el público tapatío. El Auditorio Telmex se llenó de nostalgia, luces de celulares y coros colectivos que acompañaron a Russell Hitchcock y Graham Russell en una noche dedicada al amor y la memoria musical.

Sin embargo, más allá del repertorio clásico y la emotividad del concierto, hubo un detalle que encendió las redes sociales: la aparición de la playera de Chivas en el escenario. El gesto no pasó desapercibido entre los asistentes ni en plataformas digitales, donde rápidamente comenzó a circular la imagen del vocalista portando los colores rojiblancos.

El Rebaño se hizo presente en un concierto | Imago7

Russell Hitchcock presume la playera de Chivas en pleno concierto

Durante el show, Russell Hitchcock sorprendió al público al vestir el jersey del Club Deportivo Guadalajara. El momento se volvió viral luego de que asistentes compartieran fotografías y videos en redes sociales, destacando al cantante con la camiseta rojiblanca frente a miles de personas.

El detalle reforzó la conexión de la banda con la ciudad. No es la primera vez que artistas internacionales adoptan símbolos locales en sus presentaciones, pero en este caso el gesto tuvo un significado especial: Guadalajara es la casa de Chivas y el Auditorio Telmex vibró con orgullo cuando el vocalista apareció con los colores del equipo.

La banda tuvo una fecha 'rojiblanca' | X

La imagen de Hitchcock con la playera fue celebrada por aficionados y usuarios en X, donde se destacó que el integrante de Air Supply portó “el jersey del equipo más grande de México”. La combinación entre baladas románticas y futbol generó una escena poco habitual, pero poderosa en términos de identidad y cercanía con el público.

Un concierto lleno de nostalgia y conexión con Guadalajara

Más allá del guiño futbolero, la velada estuvo marcada por clásicos como “Sweet Dreams”, “Even the Nights”, “Just As I Am”, “Every Woman” y “Here I Am”. Desde los primeros acordes, el público, en su mayoría sentado, pero completamente entregado, acompañó cada estrofa con celulares en alto y aplausos constantes.

Graham Russell, por su parte, protagonizó uno de los momentos más íntimos de la noche al leer poesía y dedicar palabras a México. El silencio en el recinto contrastó con la euforia previa, creando un ambiente solemne que reafirmó la vigencia artística del dúo formado en 1975.

El concierto de Air Supply estuvo padrísimo, y la cereza del pastel fue ver el jersey de Chivas. ❤️🤍 https://t.co/cWaoursAtE pic.twitter.com/gogrDn8I4m — Fer Tellez (@fertellezl) March 1, 2026

Historias como la de la familia Simuta Parra, que acudió unida para ver por primera vez a la banda en vivo, reflejaron el alcance generacional de Air Supply. Padres, hijos y parejas compartieron una noche que combinó romanticismo, recuerdos y una inesperada postal futbolera.