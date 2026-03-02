Verificación de edad requerida
¿Intimidan a Messi? Orlando City y el tifo que desplegó su afición previo al partido ante Inter Miami
Todo para poder vencer al campeón de la Major League Soccer. Orlando City recibió este domingo por la tarde al actual campeón y equipo a vencer, el Inter Miami de Lionel Messi. En busca de sacar la victoria, la afición buscó hacer pesar el estadio con un importante tifo.
Buscan la revancha
El partido de la MLS, a pesar de ser un juego de Jornada 2, tenía dotes de revancha. Esto debido a que, en camino a conquistar su primer campeonato de liga, Inter Miami dejó en Semifinales a Orlando City con una victoria de 3-1.
La derrota en los Playoffs dolió aún más luego de que en temporada regular los leones ganaran el partido de primera vuelta así como el de segunda. En total Orlando suma ocho triunfos por seis de Inter además de cuatro empates.
La afición se hace presente
La afición de Orlando decidió hace pesar el Inter&Co Stadium desde los primeros minutos del juego buscando apoyar a su equipo y para ello, desplegaron un importante Tifo, el cual tapo gran parte de la cabecera del inmueble.
El tifo utilizó una frase de la película Uno de los nuestros (Goodfellas) de, Martin Scorsese. En la manta se podía leer 'Desde que tengo memoria, siempre quise ser un león' haciendo referencia a la icónica frase 'Desde que tengo memoria, siempre quise ser un gángster', el único cambio siendo al emblema del equipo.
Además, tres jugadores del equipo estaban vestidos con un traje tal y como si fuera la portada de la emblemática película.
"As far back as I can remember, I always wanted to be a Lion."@OrlandoCitySC fans showed out with the Goodfellas Tifo. 🔥 pic.twitter.com/Nfr1rPyR6C— Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026
Orlando golpeó primero
El tifo parece haber inspirado a los jugadores de Orlando pues, tras los primeros 45 minutos del partido, el conjunto morado tomó una ventaja de 2-0 con anotaciones de Martín Ojeda y de Marco Pašalić. En caso de mantener la ventaja, los leones conseguirían su segundo triunfo en la temporada, mientras que Messi e Inter perdería su segundo juego de la campaña.