¿Intimidan a Messi? Orlando City y el tifo que desplegó su afición previo al partido ante Inter Miami

Todo para poder vencer al campeón de la Major League Soccer. Orlando City recibió este domingo por la tarde al actual campeón y equipo a vencer, el Inter Miami de Lionel Messi. En busca de sacar la victoria, la afición buscó hacer pesar el estadio con un importante tifo.

Buscan la revancha

El partido de la MLS, a pesar de ser un juego de Jornada 2, tenía dotes de revancha. Esto debido a que, en camino a conquistar su primer campeonato de liga, Inter Miami dejó en Semifinales a Orlando City con una victoria de 3-1.

La derrota en los Playoffs dolió aún más luego de que en temporada regular los leones ganaran el partido de primera vuelta así como el de segunda. En total Orlando suma ocho triunfos por seis de Inter además de cuatro empates.

Orlando City recibió al Inter Miami de Messi | AP

La afición se hace presente

La afición de Orlando decidió hace pesar el Inter&Co Stadium desde los primeros minutos del juego buscando apoyar a su equipo y para ello, desplegaron un importante Tifo, el cual tapo gran parte de la cabecera del inmueble.

La afición de Orlando apoyó a su equipo desde los primeros minutos | X @OrlandoCitySC

El tifo utilizó una frase de la película Uno de los nuestros (Goodfellas) de, Martin Scorsese. En la manta se podía leer 'Desde que tengo memoria, siempre quise ser un león' haciendo referencia a la icónica frase 'Desde que tengo memoria, siempre quise ser un gángster', el único cambio siendo al emblema del equipo.

Además, tres jugadores del equipo estaban vestidos con un traje tal y como si fuera la portada de la emblemática película.

"As far back as I can remember, I always wanted to be a Lion."@OrlandoCitySC fans showed out with the Goodfellas Tifo. 🔥 pic.twitter.com/Nfr1rPyR6C — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Orlando golpeó primero